Dr. İlker İpekdal

Kapatma, kontrolden çıkan pandemiyi kontrol altına almak için yapılır.
Sağlık sistemine, altyapısının kaldıramayacağı yükü aşmaması için yapılır.
Yoğun bakım ihtiyacı olan Covid-19 hastalarına, yoğun bakımda yer bulunma sorunu başlayacağı için yapılır.
Bulaşın takibinde (filyasyon) ipin ucu kaçmaya başlayınca, bulaş hızı artınca yapılır.
Devletin ilaç ve malzeme stoğunun hastalıkla mücadelede yetersiz kalması durumu baş gösterdiğinde yapılır.
Sağlık personeli hastalara yetişememeye başladığında yapılır.
Bölgesel önlemler yetersiz kalmaya başlayınca yapılır.
…
Kapatma ülkenin nüfusuna, yüz ölçümüne, inancına, geleneklerine, temayüllerine, tanınmış ya da tanınmamışlığına göre yapılmaz!
Kapatma, üç beş kişinin ölüm korkusu var diye yapılmaz!
Kapatma, başarı sevdalılarının başarı kriterlerine göre yapılmaz!
Kapatma,
Kapatma, karizma makamların karizmalarını sergileme kaygısında olan şahıslar için yapılmaz!
Kapatma, erk gösterisi amacıyla hiç yapılmaz!
…
Bundan sonra kolay kolay kapanmayız çünkü;
Öğrendik ki Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ‘’pandemi düşünülerek’’ hazırlanmamış.
Öğrendik ki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ‘’altı boşmuş’’!
Olması gereken Sürveyans Komitesi, Laboratuvar Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi hiç çalışmamış.
Öğrendik ki, Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi, kapanma kriterlerini toplantıda içtikleri kahvenin falından öğrenme derecesine indirgemiş.
Öğrendik ki, kapanmamak için önlemler Sağlık Bakanı tarafından doğru düzgün alınmamış, halkın gözünün içine baka baka yalanlar sıralanmış.
Öğrendik ki Yüksek Yargı Denetçisi bile ‘’kapanma polemiğine’’ dahil olmuş!
….
Öğrendik ki kapanma/kapanmama tartışmaları tiyatroya,
Sağlık Bakanı’nın başarma/başaramama sancısına,
Sağlıkta yapılması gerekip de yapılmayanların üzerini ‘’kapanmakla’’ örtme telaşına,
Yapılan ihalelerin, alımların hesabını sormamak için yapılan ‘’mübalağa sanatına’’,
İnsanları çileden çıkarma sürecine dönüşmüş.
….
Sağlık sistemine anlamlı çivi çakamayan Sağlık Bakanı ve arkasındaki nemalanma güruhu, bundan sonra kolay kolay kapatamaz!
Maskelerin arkasına saklanmış ‘’kazan kazan’’ oyununu gören halk, bundan sonra bu pilavı yemez!
Kurgulanmış ahbap-çavuş düzeni için kimse fedakarlık yapmaz!
Bundan sonra da kimse kolay kolay kapanmaz!
İletişim: 0542-8529899