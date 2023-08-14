1- Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarında bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarına elektrik verilemeyecek.

2- İskelede bazı bölgelere bugün 09:30 ile 12:30 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı, 09:30 ile yaklaşık 12:30 saatleri arasında Long Beach Doktorlar Sitesi, Latifoğlu Sistesi ve Courtyard Sitesi Bölgesi’ne elektrik verilemeyecek.