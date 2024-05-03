Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü…

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB), gün nedeniyle düzenlediği ve dün akşam yapılan etkinlikleri, bu akşamki programla tamamlanacak.

Dün akşam birlik lokalinde, YDÜ İletişim Fakültesi’yle iş birliğiyle düzenlenen “Gazeteciler İçin Dijital Araçlar… SEO Stratejileri ve İpuçları, Haber Doğrulama ve Teyit Stratejileri, İçerik Üretiminde Yapay Zeka Desteği” konulu atölye çalışması yapıldı.

Eğitimi, YDÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Oshan Uluşan verdi.

Gazetecilerin, akademisyenlerin ve iletişim fakültesi öğrencilerinin katıldığı atölye çalışmasında konuşan Oshan Uluşan, “mezenformasyon, malenformasyon ve dezenformasyon” kavramları üzerinde durdu. Gazetecilerin sosyal medya veya internet sitelerinde şüpheli içerikle karşılaştığında yapması gerekenleri sıralayan Uluşan, “Duygusal tepkinizi ölçün. Tepkiniz güçlü mü? Kızgın mısınız? Bu bilginin doğru ya da yanlış olmasını ne ölçüde istiyorsunuz?” diye konuştu.

Deprem döneminde İsias Otel’le ilgili Türkiye medyasındaki yayınları örnek veren Oshan Uluşan, teyit yani doğruluk kontrolü konusunda bir bilginin, fotoğrafın ya da videonun sahte olduğunu söyleyip karşısına doğruyu koymanın yetmediğini, bunun da medyada tıkanma noktası olduğunu ifade etti.

Uluşan, doğrulama için kullanılabilecek internet siteleri ve yöntemler hakkında bilgi verdiği konuşmasında, yapay zekanın haber yazamayacağını ancak gazetecilikte etik ilkeler gözetilerek kullanılabileceğini anlattı.

İnternet haber sitelerinin arama motorlarında öne çıkabilmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Uluşan, etik ilkelere uygun, orijinal haberlere ihtiyaç duyulduğunu; ajanslardan alınmış haberlerin düzenlenebileceğini kaydetti. Uluşan, haberin başlığının, spotunun ve uzunluğunun önemli olduğunu vurguladı.

-Sektör iletişim fakültelerinden hangi nitelikte mezun bekliyor?

KTGB’de dün ayrıca, atölye çalışmasıyla eş zamanlı olarak KTGB-LAÜ iş birliğiyle “Medya sektörü iletişim fakültelerinden hangi nitelikte mezun bekliyor” konulu yuvarlak masa toplantısı da düzenlendi.

Oturum başkanlığını KTGB Mali Sekreteri Aytuğ Türkkan’ın, raportörlüğünü Mustafa Baflı’nin üstlendiği toplantıda BRTK Müdürü Meryem Özkurt, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, LAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca ve Bağımsız Medya Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay görüşlerini paylaştı.

-Bugün iki toplantıda özel hayat tartışılacak

KTGB’nin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinlikleri çerçevesinde bugün saat 18.00’de Özel Hayatın Gizliliği Çalıştayı yapılacak.

Kapalı oturum olacak ve KTGB lokalinde yer alacak çalıştayın oturum başkanlığını KTGB Başkanı Emin Akkor yürütecek. Çalıştayın katılımcıları CTP Lefkoşa Milletvekili-Gazeteci Sami Özuslu, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof Dr. Metin Ersoy, ARUCAD İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç, Akademisyen Av. Dr. Latif Aran, Av. Asiye Yetkiner, gazeteci-köşe yazarı Rasıh Reşat, Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın olacak. Bu toplantının rapotörlüğünü Bahadır Ayna yürütecek.

-Yasa tartışılacak

Yine saat 18.00’de KTGB’de bir başka toplantı daha yapılacak. Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’nın tartışılıp öneri ortaya çıkarılması için yapılacak bu toplantı ise KTGB Örgütlenme Sekreteri Canan Onurer’in oturum başkanlığında hukukçu milletvekilleri CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ile Ayşegül Baybars, Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Av. Aslı Murat ve gazeteciler Cenk Mutluyakalı ile Zafer Kodan’ın katılımıyla düzenlenecek. Oturumun raportörü ise Ertuğrul Senova.