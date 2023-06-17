Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.
Bu yolu kullanacaklar dikkat!! Saat 17:00'den itibaren trafik kademeli verilecek
Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bugün saat 17.00’den itibaren İskele – Çayırova bölünmüş anayol güzergâhında trafik kademeli olarak verilecek.
Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.
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