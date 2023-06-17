Ataoğlu, Rauf Alp Denktaş’ı tebrik etti Ataoğlu, Rauf Alp Denktaş’ı tebrik etti

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.