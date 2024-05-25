Güney Kıbrıs’ta yasa dışı ikamet ettikleri gerekçesiyle Ocak 2024’ten bugüne kadar toplam 4 bin 500 civarında yabancı uyruklunun, zorunlu geri gönderildiği haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre Rum polisi 21 Mayıs Salı günü Rum ve Yunan makamlarının Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın (FRONTEX) koordinesinde, yabancıların zorunlu geri gönderildiği ortak uçuş gerçekleştirildiğini açıkladı.

Salı günkü ortak operasyonun, Rum polisinin FRONTEX’in üçüncü ülke vatandaşlarını geri gönderme ortak operasyonlarına 7’nci katılımı olduğu belirtilen açıklamada, 2024 içerisinde zorunlu geri gönderilen yabancı sayısının toplam 4 bin 491’e ulaştığı, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 3 bin 489 olduğu kaydedildi.