Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu 2023 yılı içerisinde Haziran sonuna kadar ülkesine geri gönderilen mülteci sayısının 4 bin 370’i aştığını, bu sayının geçen yılın aynı döneminde 2 bin 353 olduğunu açıkladı.

Alithia’nın haberine göre Yoannu yukarıdaki bilgileri dün, Larnaka-Köfünye’deki (Geçitkale) Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunanları Ağırlama Merkezi”nde başlatılan iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının tamamlanan ilk aşamasının açılışı için Güney’e giden Avrupa Sığınma Örgütü (EUAA) CEO’su Nina Gregory ve Avrupa Komisyonu İç Konular ve Mülteciler Genel Müdürü Beate Gminder’le görüşmesinde açıkladı.

Yoannu’nun mülteciler konusundaki mevcut durumla ilgili bilgi verdiği dünkü görüşmede Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğu, işbirliğinin geliştirilmesi ve Güney Kıbrıs ile Avrupa Sığınma Örgütü arasında imzalanan operasyonel plan gözden geçirildi.

Bu yıl Haziran sonuna kadar uluslararası koruma başvurusunda bulunan kişi sayısının 5 bin 563 (geçen yılın aynı döneminde 12 bin 48), ülkelerine geri dönenlerin sayısının da 4 bin 370’in üzerinde (geçen yıl 2 bin 353) olduğunu açıklayan Yoannu “Yeşil Hat üzerinden mülteci akışlarını göğüsleme çabalarına katma değer sağlayacak önlemler barındıracağı için” Rum Yönetiminin, Doğu Akdeniz eylem planını dört gözle beklediğini vurguladı.

Görüşme sonrasında Yoannu ve konukları (Gregory ve Gminder) Köfünye’ye (Geçitkale) giderek iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının ilk aşaması tamamlanan sığınmacı ağırlama merkezini ziyaret etti. Rum bakan, çalışmalar tamamlandığında 700 civarında sığınmacıyı konuk edecek Merkezin iki hafta içerisinde misafirlerini ağırlamaya başlayacağını da sözlerine ekledi.