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Bu seçimde entrika seçimi

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

10 Mart 2020, 05:17

Daha birbuçuk ay var, ama anlaşılıyor.

Bu seçim öncekilere benzemeyecek.

Belaltı vuruşlar çoğalacak.

Entrikalar arşa çıkacak.

Arkadaşlıklar sorgulanacak.

Dostluklar hesaba çekilecek.

İlk kez çok fena mideler bulanacak.

Belli artık, bu seçim farklı olacak.

Farklıdan da öte.

Bu seçim çok sert olacak.

Çünkü entrika tavan yapacak.

Dört bir yandan hırs var.

Gaflet var, dalalet var, ihanet var.

Hele ki entrika ve ihanet.

Bol keseden var.

*****

Bu seçim paralar konuşacak.

Cepler bayram edecek.

Sahibin sesleri gürül gürül şakıyacak.

Şakımaya başladılar bile.

Yalanlar havada uçuşacak.

Bel altı vuruşları sıkça olacak.

Oluyor zaten.

Ayırımcılık baskılanacak.

Milliyetçilik konuşlanacak.

Yapılıyor hatt-ı zatında.

Kıbrıslı-Türkiyeli kavga ettirilecek.

Solcu-sağcı ile.

Federasyoncu-konfederasyoncu ile.

Liberal- sosyal demokrat ile.

Yetmeyecek.

CTP’liyi CTP’li vuracak.

UBP’Yİ UBP’li çökertecek.

TDP’de Akıncı’dan öç alınacak.

Bu seçim çok çetin geçecek.

******

Şiddet gittikçe artacak.

Sonuçlar sarsıntı yaratacak.

Ama o güne dek çok şey olacak.

Silahlar değişecek.

Hava tüfeği yerini otomatiğe bırakacak.

Kuzu görünümlü kurtlar uluyacak.

Eski hesapların intikamı alınacak.

İhanete uğrayanlar hesap soracak.

Sandıklar suikaste uğrayacak.

Kadri Fellahoğlu olayı hafif kalacak.

Sibel Siber’den beter olunacak.

Eroğlu hezimeti katlanılabilir sayılacak.

İrsen Küçük’ten fazla şaşıranlar olacak.

Herşey altüst olacak.

Çünkü bu seçim çok tuhaf olacak.

******

Bu seçim sadece tuhaf olmayacak.

En önemlisi pis olacak.

Yollar sokaklar yılan ve akreple dolu olacak.

Benciller, riyakarlar kol gezecek.

Sahteler asılları perdeleyecek.

Pörsüyen siyasiler saklanacak.

Botokslu yüzler endam eylenecek.

Vefakat, elbette tüm bunlar bir öngörü.

Belki de yaşanması gerekenler.

Veya belki de olmaması gerekenler.

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