Çiğdem Dürüst

(Okul adı kullanmayacağım. Hukukçu arkadaşım karalama yaptığın yönünde onlara hak doğurabilir dedi. O nedenle şimdilik sadece hikayesi… İleriki safhalarda adı da… )

Buna tam olarak “Tut dediler, yut anladı” denir.

Bir özel okul, parasını peşin alıyor ama iade etmesi gereken tutarı geri vermiyor.

BU YAZIYI OKUYUN VE DURUMUNUZ AYNI İSE SESSİZ KALMAYIN.

Çocuk burslu olarak bu özel koleji kazanıyor.

Okula başladığı gün, tam bursun aslında eğitim bursu olduğunu, beslenme ve ulaşım tutarını ödeyeceğinizi öğreniyorsunuz.

Amenna…

Kural buysa uyulacak elbet. Hiçbir itiraz olamaz.

Parayı yatırıyorsunuz bir tamam. Eksiksiz isteniyor Eksik olursa çocuk karne alamıyor, diploma alamıyor vs…

Peşin öderseniz %5 indirim yapacağız diyorlar.

Peşin ödeme de yapıyorsunuz.

Tam burslu ilan edilen bir öğrenciye ödenen tutar, aslında tam olarak %50 indirime tekabül ediyor bahse konu kolejde.

Neyse 7 sene boyunca kusursuz bir şekilde ödemelerinizi yapıyorsunuz.

Lakin aniden Covid-19 diye bir virüs nedeniyle eğitim tüm yaşam gibi online oluyor.

Online eğitimi bir şekilde veriyor okul. Orada bir sorun yok. Ama zaten o sizin ücretsiz hakkınız kapsamında olduğundan sorgulamıyorsunuz. En azından bu meselenin konusu değil…

Yıl sonu, Haziran’ın 25’inde okula gidiyorsunuz ve dilekçe yapıyorsunuz.Almadığınız hizmetin önceden ödemiş olduğunuz bedelini iade etmelerini istiyorsunuz.

Dilekçeyi muhasebe departmanından alıyorlar. 14 Eylül itibarı ile halen daha cevap alamıyorsunuz! Tam 82 gün…

Oysa Anayasa’ya göre 30 gün içinde, Yüksek Mahkemeye göre 15 gün içinde Bilgi Edinme Yasası kapsamında cevap verilmesi zorunluluğu emrediliyor. Bahse konu okulu bu konuda da uyardığınız ve dilekçenizde de bu kapsamda bilgi istediğiniz yazdığı halde tınmıyor bile…

Bu arada ardını da boş bırakmıyorsunuz. Defalarca okulu arıyorsunuz. Okul müdürüne ulaşmaya çalışıyorsunuz. Hiç cevap yok!

Sekreterliğe soruyorsunuz cevap yok!

Hatta peşinin bırakılması gerektiği, herkesin aynı durumda olduğu nasihatleri ile karşılaşıyorsunuz!

Sonunda bir hukukçuya başvurmak şart oluyor elbet.

Hadi bakalım…

***

Bütün bu yazılanlar benim başıma geldi dostlar.

Okuldan4000-5000 TL arasında bir para iadesi almam gerekiyor.Okul aylardır bunun üzerine yatmış durumda. Yazdığım dilekçede, okula kayıt yapılırken herhangi bir sözleşmeye imza atmadığımı ama genel bir kural nedeniyle iade edilmeyecekse bunun gerekçesinin de bana iletilmesini rica etmiştim. Buna da cevap alamadım.

Şimdi yasa beni ve ben gibi olanları koruyacak mı yoksa sokağa atılmış bir para gibi düşünüp helal etmemiz mi beklenecek merak ediyorum.

Hukuk hususunda avukat bir dostumdan yardım aldım. Yola çıkıyorum.

Eğer benzer bir durumunuz varsa, bence sizler de boş durmayın. Almadığınız hizmetin bedelini ödemeyin. Tüketici olarak hakkınızı arayın.

Benim çocuğum mezun oldu.

Bu bedelin 2020-2021 eğitim öğretim yılına aktarılacak bir durumu da yok. Bu nedenle ben ya paramı ya da bir açıklama bekliyorum. Gerek duymayan okul idaresinin yasaları hiçe sayan uygulamasından daha önce de farklı şekillerde mağdur olmuştum.

Sustum!

Şimdi susmayacağım.

Hiç kimsenin parasında pulunda, namusunda ahlakında gözümüz yok, elimiz yok.

Hiç kimsenin de bizi enayi yerine koymasına müsaade etmeyiz!

Bir süre sessiz kalıyorsak muhakkak delil toplamak içindir. Deliller elimize geçince haksızsak geri çekilmesini biliriz.

Ama haklı durumumuz yasal boyutu ile bizi doğruluyorsa, elimizden geleni ardıma koymayız.

Sorumlu yurttaşlık bunu gerektirir.

Sustukça sıra geliyor ya, susmazsanız başkalarının da aydınlanması için imkan sağlamış olursunuz.

Yolumuz açık olsun. Hakkımızı savunmak üzere start verdik.

Sizler de hakkınızı yedirtmeyin…

Boş vere boşvere ne hale geldik…