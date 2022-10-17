Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Hükümet ortakları önce yerel seçimlerde ittifak yaptık dediler…
Şimdi ittifak yapacağız demeye başladılar!
En azından son yaşanan gelişmeler henüz ortada bir ittifak olmadığını ortaya çıkardı…
İttifak yapılmadan hükümetin büyük ortağı kendi adaylarını açıklamaya başladı!
Duyduğumuza göre de yarından itibaren diğer belediye başkan adaylarını açıklayacakmış…
Bu da demektir ki yerel seçimlerde ittifak filan olmayacak!
Ama 3 partinin yerel seçimler olmasa da başka bir takım menfaatler için ittifak yapacakları perde gerisinde yapılan pazarlıklarla bir takım rantlar elde edecekleri kesinleşti…
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UBP’nin G.Mağusa için resmi olarak açıkladığı aday iyi bir isim olmasına rağmen DP ve YDP tarafından çok benimsenmiyor…
Başka bir açıdan bakılırsa iki partiye sorulmadan açıklanan aday, DP ve YDP için başka bir pazarlık konusu oluyor!
Zira aday yapılmayan şu anki başkanın DP ve YDP parti başkanları ile birlikte sosyal medyada verdiği pozlar bile bunun en iyi göstergesi…
İki parti başkanı mevcut başkan ile poz veriyorlar çünkü bunlar bir takım mesajlar içeriyor!
Bu pozlar aslında kamuoyu için değil tamamen hükümetin büyük ortağına karşı!
Bizim dururumuz budur, artık gerisini sen düşün diye…
Bu da başka pazarlıkların bir göstergesi!
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Hükümet ortaklarının asıl sorunu Lefkoşa’da yaşayacaklar…
Başbakan Üstel, partiye adaylık dilekçesi ile başvuran tek aday adayı Aktunç’u Cuma günü makama çağırarak önce okşadı sonra aday yapılmayacağını net bir şekilde söyledi!
Aktunç, hayli kırıldı ama itiraz etmedi…
Sonra makama Sadık Gardiyanoğlu çağrıldı ve LTB Belediye Başkan adaylığı için kendisinin aday olması kararı alındığı ibraz edildi!
Gardiyanoğlu, kabul etti ancak biraz süreye ihtiyacı olduğunu söyledi…
Resmi olarak adaylığı bu hafta içinde açıklanacak!
Açıklanacak da hükümetin diğer iki ortağı buna ne diyecek, asıl mesele burada…
…
Zira YDP’li Suphi Asiltürk bir süredir YDP’den belediye başkan adayı olacağını sosyal medyada paylaşıyor…
Kimse de buna itiraz etmiyor!
Bu konuda DP’de de bir takım sıkıntılar yaşanmaya başladı…
DP’nin kurmaylarından Okyay Sadıkoğlu da uzunca bir süredir LTB belediye başkan adaylığı için hazırlıklar yapıyor!
Bazı adaylar belli olmaya başlayınca önceki gün bize şu mesajı gönderdi;
“Önümüzdeki günlerde basınla bir araya gelip tüm gelişmeleri ve adaylık sürecini paylaşacağım.
Uzun bir süredir çalışma içindeyim, aday olmam halinde kazanıp çok kosa bir sürede Lefkoşa’nın çehresini değiştireceğim…
Halkla barışık bir belediyeye ihtiyaç var, siyasi hiçbir entrikanın içinde değilim, partilerin içindeki güç savaşlarında da aktör olmayacağım…”
…
UBP’de adaylar açıklanmaya başlayınca yeni bir kriz Lefke’de yaşanmaya başladı…
UBP burada da adayını resmi olarak açıkladıktan sonra ortalık karıştı…
YDP bu bölgede de kendi adayını çıkarma kararı aldı bunu da büyük ortağa bildirdi!
Oysa YDP eğer sözde ittifak gereği sadece Esentepe’de ortak aday çıkaracaktı…
Sonradan karar değiştirdi ve pazarlığın önünü açtı!
UBP burada adayı açıkladıktan sonra kararını değiştirir mi büyük ihtimalle değiştirmez…
Alın size nur topu gibi yeni bir kriz daha!
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Hatırlarsanız UBP’nin 47’nci kuruluş yıldönümü resepsiyonu öncesi 6 adayın açıklanacağı açıklanmıştı…
Son birkaç saat önce bu rakam 7’ye çıktı!
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de kürsüye çıkarak bağımsız aday olarak tanıtıldı…
Bu da tarihi bir hataydı!
UBP’nin bağımsız bir adayı desteklemesini anlarız da onun UBP resepsiyonuna çağrılarak aday olarak tanıtılmasını anlayamayız…
Bu konuda UBP Girne ilçesi de merkeze gerekli uyarıyı yapmasına rağmen sözünü dinletemedi!
Güngördü şu andan itibaren bağımsız değil resmen UBP’nin adayıdır…
Bunun aksini vatandaşa kimse anlatamaz!
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Değirmenlikte’de durumlar fazlasıyla karışık…
Aday yapılacağı çoktan belli olmuştu ama resepsiyon gecesi resmi olarak açıklanınca burada kazan kaynamaya başladı!
Tepki aday olarak tanıtılan Ebru Törehan’dan daha çok eşi Hakan Törehan için gösterilmeye başlandı…
Geçmişte işlene bir takım suçlar filan ortaya dökülüyor!
Bir de tabi ki bazı spor kulüplerine sponsör olması, bu konuda büyük paralar harcaması ters tepki yaratıyor…
Sonuçta ortada yerel seçimler için bir ittifak filan yoktur!
Bu da üç partinin büyük bir baş ağrısı olarak önümüzdeki günlerde kendini gösterecektir…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Halis ÜRESİN, Yeni Girne Hastanesi ihalesine katılan firmaların hepsinin evraklarını bir kez daha gözden geçirmeniz ve sağlam bir kontrolden geçirmeniz yönünde mesajlarınız geliyor. Zira bu ihalede bazı siyasiler de taraflı bir tutum izliyor ve çok yakında onların da foyaları ortaya çıkacak, hem de belgeleriyle!
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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, UBP’den LTB Belediye başkan adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Yerel seçimlerde en büyük rakibiniz diğer partilerden daha ziyade parti içi bir takım güçler olacak diyorlar özellikle de bazı vekil ve bakanlara dikkat etmeniz öneriliyor…
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Sayın Türkay TOKEL, yerel seçimlerde partinizin adayını değil de başka bir adayı destekleme kararı aldığınız hatta kendisi ile bölgede seçim çalışmalarına başladığınız gözleniyormuş. Merkezde disiplin kurulana kadar verileceğiniz konuşulmaya başlandı, haberiniz olsun istedik!
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Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, G.Mağusa Hastanesi teknik çalışanlarından bir arkadaşın istifasını verdiği ancak kendi branşıyla ilgili başka bir birime gönderilmesi için girişim başlatıldığını biliyor muydunuz? Umarız böyle konularda sizi kullanmazlar, uyanık olmakta yarar görüyoruz…
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Sayın Zorlu TÖRE, diplomasız profesör Hasret Balcıoğlu’ndan boşalan YÖDAK üyeliği için Meclisin münhal yayınlamaması ve hala seçim takvimini açıklamaması üniversiteler arasında rahatsızlığı artırmakta. Dedikodulara daha fazla neden olmadan seçim takvimini ilan etmekte fayda var, bunun sorumluluğu da tamamen sizde!
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Sayın Koral BOZKURT, yeni projenizde 8 saat içinde satılan 340 daire belli ki birilerini fazlasıyla rahatsız etmişe benziyor. Özellikle satılan dairelerden Kıbrıslı Türklerin kaç tane satın aldığı hayli merak konusu olmuş, bu sayısı açıklayın ki projede bir hinlik aramasınlar…
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Sayın Ali KOFALI, yeni Girne İhalesinde devre dışı bırakılınca bazı girişimlerde bulunduğunuz konusunda bir takım mesajlar gelmeye başladı. Bunları resmi olarak açıklayın ki kamuoyu da siyasiler ve bazı basın mensupları da perde gerisinde dönen dolapları öğrensinler…
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Sayın Nidai GÜNGÖRDÜ, geçtiğimiz Cuma günü bizzat biz Karakum’dan Girne Kordonboyu’na 40 dakikada giderek trafikte işkencenin ne demek olduğunu bizzat yaşadık. Özellikle öğlen saatleri Girne yolları çekilmez hale geliyor umarız bu kez bu konuda bir takım projelerle seçmenin karşısına çıkarsınız…
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Yasemin ÖZTÜRK, size verilen istihdam hakkını kardeşinizden yana kullandığınızın konuşulmaya başlandığını biliyor muydunuz? Eğer doğruysa çok da etik olmadı değil mi? Eğer bu konuda bir açıklama yaparsanız memnuniyetle kamuoyuna duyurulmasında yardımcı olabiliriz, umarız da doğru değildir!
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Sayın Bülent BEBEK, Yerel seçimlerde Beyarmudu Belediyesi bağımsız belediye başkan adaylığınızı açıkladıktan sonra dengelerin her an değişebileceği konusunda yorumlar yapılmaya başlandı. Seçim ekibinizi iyi kurarsanız başarılı bir sonuçla seçimlerden çıkabileceğiniz konuşulmaya başlandı…
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Sayın Erhan ARIKLI, Esentepe’den sonra bu kez de Lefke’de aday göstermek istemeniz büyük parti arasında bir takım olumsuz yorumlar yapılmasına neden oldu. Bakalım bu konuda büyük balık her zaman olduğu gibi küçük balığı yutacak mı ya da hükümet içi muhalefetin dozunu daha fazla mı artıracaksınız?
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Sayın Ersan SANER, ilk bal hasadından sonra yakın dostlar özellikle petekli olması kaydıyla sıraya girdi diye duyduk. Umarız bu konuda adil olursunuz çünkü talipliler kapıda uzun kuyruklar oluşturdu diye duyduk…
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