banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910

Bu kadının tek suçu ‘’devletin adamı (!)’’ olamamak!

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

05 Ağustos 2021, 10:55

Bir kadın.

Yaşı yirmi.

Özel sektörde çalışıyor.

Masa başı iş.

Mesaisi gününe göre uzayabiliyor.

Aldığı maaş malum.

Sağlık sorunu nedeniyle doktora gidiyor.

Bel fıtığı olabileceği söyleniyor.

Belinden MR çekilmesi isteniyor.

Bayram tatili giriyor araya.

Devletteki bir tanıdığı sayesinde bayram sakinliğinden yararlanarak MR’ını çektiriyor.

Raporunu 15 gün sonra alabileceği söyleniyor.

Raporun neden bu kadar uzun sürede alınabildiği konusu farklı bir konu.

MR CD’sini doktoruna göstermek üzere özel kliğinin yolunu tutuyor.

Bel fıtığı tanısı konuluyor.

Acil bir ameliyatlık durumu yok ama ilerlemiş fıtığı nedeniyle fizik tedavi almasının ve istirahat etmesinin şart olduğu söyleniyor.

İstirahat verilse de edemeyeceğini söylüyor.

Doktoruna ilk gittiğinde verilen istirahatin kabul edilmeyerek senelik izninden kesildiğini söylüyor.

Mesai saatlerinde de fizik tedaviye gelemeyeceğini söylüyor.

‘’Bir bakayım durumlara.’’ diyerek topallaya topallaya ayrılıyor doktorunun yanından.

Özetleyelim:

Bir kadın hasta.

Özel sektör çalışanı.

Doktor raporunu patronu kabul etmediği için zorla senelik izni kullandırılıyor.

Tedavisini mesai saatleri içerisinde yine doktor raporuna rağmen alamayacağını söylüyor.

Çalışınca hasta oluyor.

Hasta hasta çalışmak zorunda kalıyor.

Tek suçu özel sektörde, insafsız patronların emri altında çalışmak.

Tek suçu devletin adamı (!) olamamak!

Peki, aynı kadın devlette çalışıyor olsaydı?

Cevabını meclistekiler verebilir mi?

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim