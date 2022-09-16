Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Aslında G.Mağusa Palm Beach bölgesindeki yat limanı ihalesi yeni değil…
Geçtiğimiz yıllarda da bazı siyasilerin girişimleriyle gündeme gelmişti!
O zamanlar çok büyük rantlardan bahsediliyordu…
Başaramadılar!
Şimdi belli ki bir daha şanslarını deniyorlar…
Çünkü manzara lebi derya misali!
Böyle bir manzaraya yat limanından öde bir de otel gitmez mi?
Peki otel olacak ta kumarhanesi olmaz mı?
Yasalar yeni bir kumarhaneye izin vermiyor…
Anayasa’yı takmayan niye yasaları taksın ki!
Kumarhane olacak diye ihaleye bile şart koyuyorlar bunu…
Bu bile ne demektir bilir misiniz?
İhale filan hikaye!
İhaleyi kazanacak olan kimse artık, bunun Türkiye’den geleceği kesinleşmiştir…
Bunun ardında ya bir talimat vardır ya da çok büyük komisyonlar!
Düşünsenize bir kere…
İhaleye çıkıldı bile ama ilgili belediyenin bile bundan haberi yok!
Oldu bittiye getirmeye çalışacaklar…
Sadece muhalefet değil, iktidar ortakları bile bu ihaleyi mercek altına almalıdır!
…
Bir de şu ara emri alınan G.Mağusa imar planı meselesi var…
İşte o planda yat limanı da yok otel de!
Peki ne olacak şimdi?
Belli ki birilerine hem de yüksekten birilerine sözler verilmiş…
Ya da talimatlar gelmiş!
Hadi bakalım ayıklayın pirincin taşlarını şimdi…
Bu arada emin olunuz ki bakanlar kurulunun bile bundan haberi yoktur!
Sadece bir bakan biliyor, kimseye danışmadan, bilgi vermeden operasyon başlıyor…
Onun için dedik ya, sadece muhalefet, sivil toplum örgütleri değil, hükümet ortakları da perde gerisinde ne varsa ortaya çıkarmalıdır!
Yok öyle, ben yaptım, oldu bitti diye milleti enayi yerine koymak…
Memleket yararına bir şey olacaksa, yasalar çerçevesinde olacak!
Yangından mal kaçırır gibi bu özel bölgeyi birilerine peşkeş çekmeye çalışmak da kimin haddine…
…
Hep deriz ya…
Dingil koptu diye!
Gerçekten de aynen öyle…
Nereye el atsanız çirkef kokuyor!
Kimsenin memleketi, ülke insanını düşündüğü filan yok…
Tamamen rant, tamamen keseyi doldurma gaylesi içine girdiler!
O koltukların hakkını veremedikleri gibi yine aynı koltuklardan toplumsal değil bireysel kazanımlar söz konusu…
Siyaset kokuştu, çürüdü, hortumlama meselesi haline geldi ama devletin bağımsız organları da sin da kal politikasına bürünmüş!
Denetlemiyor, hesap sormuyor, ülke kendi kötü kaderine terk edilmiş…
Ve yazın bir kenara;
Bu ihaleyi alması kesin olan şirket, çok da bize yabancı değil…
Kokusu çok yakında yayılmaya başlar!
İşte asıl kıyamet o zaman kopacak gibi görülüyor…
Şenliğe hazır olun!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Ersin TATAR, Ercan havaalanının isminin değiştirilmesi için bazı aracıların kapınızı çaldığı söyleniyor. Eğer bu ülke için şehit olmuş birinin ismini o tabeladan sildirirseniz en büyük sorumluluk sizde olacak ona göre bir karar üretin!
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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, ilahi güçler ve ayaklı gazeteler sizi bir türlü kabine dışı bırakamadı. Ne yaptıysanız artık bu insanlara biz de anlamadık gitti. Hele de seçim öncesi böyle bir kabahat işlerlerse bölge halkı bunun intikamını muhakkak alacaktır!
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Sayın Hüseyin AMCAOĞLU, size yakın olanlar ve sevenleriniz yerel seçimler için değil de genel seçimler için çalışmanız gerektiği konusunda birleşiyorlar. Zira hem partinizin hem de bu ülkenin sizin gibi genç ve enerjik yöneticilere ihtiyacı olan bir dönemden geçiyoruz…
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Sayın Sıla Usar İNCİRLİ, yerel seçim çalışmalarında mevcut başkanı eleştirmek yerine kendi projelerinizle halkın önüne çıkmanız gerektiği yönünde mesajlarınız geliyor. İyi bir isimsiniz ama umarız acemiliğinize kurban gitmezsiniz…
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Sayın Habil TÜLÜCÜ, 28 belediye ile yerel seçimlerin olma ihtimali üzerine partinizden istifanızı geri çektiğiniz iddia ediliyor. Bakalım partiniz bunu nasıl değerlendirecek ve küçük de olsa size bir ceza yazacak mı?
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Sayın Yusuf KISA, dünkü açıklamanızda mali polise hayli yüklendiğiniz dikkatlerden kaçmamış olacak ki bunun gerekçeleri hayli merak konusu olmuş. Yaranız mı vardı yoksa gerçekten burada büyük yanlışlar mı yapılıyor diye mesajlarınız gelmeye başladı…
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Sayın İrfan GÜNSEL, Günseli dün anlatırken ilk günkü gibi heyecan içinde olduğunuz duygusal anlar yaşadığınız gözlerden kaçmadı. Umarız büyük hayaliniz gün gelir gerçekleşir ve ülke ekonomisi de bundan fazlasıyla nasibini alır…
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Sayın Zorlu TÖRE, eğer çay ocağına borçlar ödendiyse gelip bir kahvenizi içmeyi düşünüyoruz. Yok eğer sorun devam ederse de termosa koyar gelir ziyaretimizi bir şekilde gerçekleştirmiş oluruz…
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Sayın Kudret ÖZERSAY, yaptığınız erken bir genel seçim çağrısından yerden göğe kadar haklısınız da eğer kamuoyu yoklamalarını görseydiniz inanın ki bu açıklamanıza pişman olurdunuz. Sizin için durumlar çok da parlak değil!
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Sayın İpek AMBER, pek kıymetli annenizin beklenmedik vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye tanrıdan rahmet, size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…
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