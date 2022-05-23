Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Yeni hükümetin ömrü ne kadar olacak?
Cevap çok basit!
Ankara’ya bağlı…
Ekonomik anlamda kendi ayaklarımız üzerinde duramadığımız sürece her hükümetin kaderi Ankara’ya bağlı olacak!
Ankara kesenin ağzını açtığı sürece hükümetler yoluna devam eder…
Şimdi gözler Ünal Üstel’in Ankara temaslarında.
Artık Ankara ile makul zamanda temasa geçebilmek bile büyük başarı...
Kısa bir süre içerisinde Üstel’in Ankara’da Erdoğan ve Oktay ile görüşmesi bekleniyor.
Her Ankara görüşmesi gibi bu görüşmede çok kritik…
Başbakan Ünal Üstel’in Kıbrıs Türkünün sıkıntılarını çok iyi anlatması gerekiyor.
Erdoğan ve Oktay’a danışmanları istemeden de olsa yanlış bilgi verebilir. Kıbrıs’taki konjoktürü ve şartları iyi analiz edemiyor olabilirler.
Hatta ve hatta tuzu kuru koltuk sevdalısı siyasilerimiz Kıbrıs Türkünün derdini tasasını masaya koymaktansa kendi koltuğunu garantileme derdine düşebilir.
Döviz krizi, Covid-19 ve Rusya Ukrayna savaşı Tüm dünyayı vurdu ama ambargolar altında ezilen Kıbrıs Türkü’nü çok daha fazla vurdu.
Türkiye’nin mali protokolde esneklik yapması gerekebilir.
Bu protokolü imzalayan Ankara tarafının bu ülkede toplu taşımanın yaygın olmadığını insanların aylık yakıt masrafının dudak uçuklattığını bilmesi gerekir.
Kiraların sterlin üzerinden ve bir asgari ücret parası olduğunu düşünmesi gerekir.
Bir torba patatesin 100 liraları bulduğundan birilerinin haberi olması gerekir.
Bu ülke insanlarının sterlin üzerinden borçlandıklarını ve taksitlerini gelirlerini çoktan geçtiğini bilmesi gerekir.
Gençlere iş imkanının yok denecek kadar az olduğunu birilerinin hatırlatması gerekir.
Hastanelerinin döküldüğünü, yollarının senelerdir asfalt yüzü görmediğini, geceleri ana caddelerin bile karanlık olduğunu gelip görmeleri lazım…
Kıbrıs Türkünün hala mum ışığına muhtaç olduğunu ne ailelerin ne işletmelerin elektrik faturalarını ödeyecek güçlerinin kalmadığının bilinmesi gerekir.
Eğer bugün Kıbrıs Türki isyan etmiyor ve sosyal patlama yaşanmıyorsa bu kültürel dayanışmanın eseridir.
Anneler babalar çocuklarının geçimlerine destek olmaktadır.
Olamayanların hali ise içler acısıdır…
Ve Kıbrıs’ı iyi bilmeyen ve daha kötüsü çok iyi bildiklerini sananların şunu da unutmaması gerekir.
Bu ada Yunan adası olmasın diye gençliğini mücahitlikle geçiren, Mehmetçikle omuz omuza bu toprakların Türk toprağı olarak kalmasını sağlayan neslin çocukları onurlu bir yaşam için Rum’un kapısında boynunu bükmemelidir.
Eğer bu adada iki devlet varsa sınır kapılarımızdan geçenler ‘Kıbrıs Türkü’ne acıyarak değil kıskanarak bakmalıdırlar.
Eğer buradaki hükümetleri belirleyecek kiminle çalışacağınıza karar verecek kadar bütünleştiysek bunun sonunda ele güne rezil eden ilişkiler ve Rum’a muhtaç eden bir yapı istemiyoruz.
Buradaki en büyük görev önce Kıbrıs Türkünün sonra da Türkiyenindir...
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Yeni hükümetin ilk icraatı akaryakıt fiyatlarına 4 liraya varan zam yapmak oldu.
Ancak zam haberi bir hafta önceden verildi uygulamaya girmedi.
Üstel’in Ankara ziyareti sonrası eğer kaynak akışı sağlanırsa zam yapılmayacak.
Akaryakıta zam demek zincirleme birçok şeye zam demek ve özel sektörde yeni iflaslar demek.
Ne vatandaş ne de hükümet bu ağır zammın altından kalkabilir.
Hükümet sallanır vatandaş daha da yoksullaşır.
Akaryakıta zam, alkole tütüne zam..
Elektriğe zam a’dan z’ye her şeye zam..
Ekmeğe ve Süte de zam!
Ekmek ve süt dar gelirlinin dokunulmazıdır.
Bunlara olsun dar gelirliyi düşünün dokunmayın!
Söz vermiştiniz hani…
Biraz insaf edin!
…
Hafta sonu İstanbul’daydık…
Orada da çeşitli gözlemlerimiz oldu!
Konuşulan iki konu vardı;
Ekonomideki daralma ve seçimler…
Öncelikle şunu belirmekte yarar var, durum bizdekinden farklı değil!
Çok zengin ve çok fakir halk oluşmuş, ortası kalmamış…
İş insanları hayli endişeli, dövizdeki artış en büyük dertleri!
Tek çareleri kalmış çalışanların bir kısmını işten durdurmak…
Aksi halde sürdürülebilir bir durum olmadığını söylüyorlar!
Bir de gelecek sene yapılacak olan seçimler gündemin en tepesindeki yerini koruyor…
Hatta çeşitli bahisler bile yapılıyor!
Mevcut hükümete tepki çok büyük, bir kez daha iktidara gelmelerinin mucizelere bağlı olduğunu düşünenlerin sayısı her geçen gün artıyor…
Ama bir gerçek daha var ki alternatif bir hükümet modelinin de zor olduğunu düşünüyorlar!
Kılıçdaroğlu’nun Cumartesi günkü mitingi nedeniyle bir gün önceden Pendik’den Kadıköy’e kadar olan sahil yolu tamamen kapatılmıştı bu semtlerde ticaret tamamen durdu…
Alternatif bir lidere ihtiyaç olduğunu düşünüyorlar ama Kılıçdaroğlu’ndan da umutlu değiller!
Karmakarışık bir tablo hakim…
Ama nüfus öyle büyük ki en azından ekonomi bir şekilde devam ediyor!
Pahalılığı hiç sormayın…
Bizden bin beter olmuşlar!
Küçük ama önemli bir detay daha…
En çok şu soruya muhatap olduk;
Yeni hükümetinizin süresi ne kadar olur?
Kaçamak cevaplar vererek konunun kapatılmasını sağlamayı başardık…
MESAJ KUTUSU
Sayın Ünal ÜSTEL, bu hafta içinde Ankara ziyaretinde hem Erdoğan hem de Oktay ile görüşüp ülkenin içinde bulunduğu durumu ortaya koyarak kaynak akışının daha fazla artırılmasını isteyeceğiniz konuşuluyor. Bir de bazı protokol maddelerinde bazı maddelerde esneklik isterseniz bu hükümetin ömrü daha uzun olacaktır…
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Sayın Erdal ÖZCENK, UBP sizi parti adayı göstermezse G.Mağusa Belediye Başkan adaylığına bağımsız olarak gireceğinizi duyduk. Bu arada Arter başkanın bu kez aday olmaya çok istekli olmadığı iddia ediliyor, hadi bakalım hayırlısı artık…
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Sayın Emrullah TURANLI, Ercan konusunda yapılan bazı suçlamalara cevap hakkınızı kullanmanız isteniyor. Zira sessiz kaldığınız müddetçe eleştirilerin hepsini de kabul etmiş sayılacağınız söyleniyor. Eliniz armut toplamıyor ya!
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Sayın Mustafa KALFAOĞLU, bir süreliğine Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimliğine görevlendirilip burada sil baştan yeni bir sistem kuracağınızı duyduk. Bakalım siz mi kazanacaksınız yoksa mevcut sistem içinde bir hayli terleyecek misiniz, bekleyip hep birlikte göreceğiz artık…
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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, Kıbrıs Türk milliyetçiliği ile suçlandığınızı biliyor muydunuz? Fazlasıyla dik ve inatçı tavrınız bazı çevreleri hayli rahatsız ediyor diye mesajlarınız geliyor.
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Sayın Ayşegül BAYBARS, bu hafta içinde bütün gözler sizin üzerinizde olacak. Sine-i millet olayını partiden değil basından öğrenince sinirlerinizin hala düzelmediği söyleniyor. Bu arada yakın çevreniz vekillikten değil partiden ayrılacağınız yönünde görüş belirtmeye başladı…
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Sayın Kemal ALTUNCUOĞLU, iş hayatında hedef büyüttüğünüz ve artık yaş sebze meyve toptancılığına başlayarak yeni iş dalında epey ses getireceğiniz iddiasında bulunduğunuz konuşuluyor. Bir de tavan yapan fiyatları biraz aşağıya çekebilirseniz bundan böyle kim tutar ki sizi. Hayırlı olsun, bol kazançlar dileriz!
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Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, şu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşananlar katmerli bir şekilde ülke geneline yayılmaya başladı. Yanlış yorumlara karşı bu konuda detaylı bir açıklama yapmak istemez miydiniz?
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Sayın Mehmet Ali ARDIÇ, esnaf kesiminin yeni lideri olarak üyelerinize yoğun bir ziyaret programı düzenlemeniz ve yaşanan sorunları ilk ağızdan dinlemeniz öneriliyor. Zira öyleleri var ki olası sosyal patlamaların kenarında köşesinde değil tam göbeğinde yer alacaklar…
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Sayın İltaç KARAYEL, Lefkoşa’nın an asabi semti olan Göçmenköy’e hoş geldiniz. Buraya geldiğiniz günden itibaren tansiyonun diğer yerlere göre biraz daha hızlı attığına şahit olacaksınız. Yeni görevinizde başarılar dileriz…
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