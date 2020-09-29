banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1121
ALTIN
471.526
DOLAR
7.7650
STERLİN
10.0349
EURO
9.0520

Bu hastalıklar neden bildirilmiyor?

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

29 Eylül 2020, 01:45

Yeni Tip Koronavirüs ve sebep olduğu Covid-19 hastalığı ile yatıp kalkıyoruz.

Gerek siyasilerin, gerekse sağlıkla ilgili söz söyleyenlerden bazıları sayesinde, pozitifleri negatiflerden ayıklamaya indirgenmiş bir monotonluğa dönüştü mücadelemiz.

Aynı zihniyetlerin ‘’gaza’’ getirici açıklamaları ile, ülkemizde mücadele edilmesi gereken tek hastalık sanki Covid-19’muş gibi bir algı da oluştu ne yazık ki.

Şimdi, gündemden uzaklaşıp bir gerçeğe dikkatinizi çekmek istiyorum.

Ülkemizde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası var.

Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı’na bildirimi zorunlu ve kayıt altına alınması gereken bazı hastalıklar var.

Tam 40 hastalık bu kapsamda. Covid-19 ile bu sayı 41’e çıktı.

Peki Sağlık Bakanlığı’nın tüm tarihinde, Bildirimi Zorunlu Hastalıklar gerçekten kayıt altına alınabildi mi?

Hayır!

Gelmiş geçmiş tüm Sağlık Bakanları ve şimdiki Sağlık Bakanı dahil, devletin sağlığının sancağını taşımız hiçbir kişi, bu sorumluluğun altına girmedi.

Daha ilginci, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği de tarihinde hiçbir zaman, Bildirimi Zorunlu Hastalıklar başlığını inceleyip takip etme gereği duymadı, duyamadı.

Daha daha ilginci ise, hiçbir sivil sağlık örgütü veya dernek de bunu yetkililerden talep etme ihtiyacı hissetmedi.

Gelin, Sağlık Bakanlığı’nın kendi resmi sitesine bir bakalım.

Konu o kadar hafife alınmış ki, Bildirimi Zorunlu Hastalıklar istatistik listesi en son 2018 yılına ait.


Şayet 2018 yılına ait, İhbarı Zorunlu Hastalıklar İstatistiği listesine baktığımızda, hiç inandırıcı olmayan, adeta kafadan atma bir istatistik karşımıza çıkıyor...

İstatistik tablosu içinde kaybolmadan, birkaç örnek ile durumun nasıl trajikomik olduğunu göstereyim.

Kabakulak hastalığı 2018 yılında hiç görülmemiş. İmkansız bir durum.

Amipli dizanteriye koskoca bir yıl içerisinde sadece bir kişi yakalanmış. Kim inanır?

Genital herpes hiç mi tespit edilmedi koca yıl içerisinde?

Zona Hastalığı? Koskoca yılda sadece 2 hasta kaydı var. Ben bile yılda 1-2 defa rastlıyorum.

Tifüs’e ne demeli? Son 1 ay içerisinde 4 hastama Tifüs tanısı koyan biri olarak, 2018 yılı içerisinde 8 vakaya rastlanıldığı kayıtlara geçirilebilmiş.

Şimdi bazılarımız, benim neden bildirmediğimi söylüyor olabilir. Aksine, yıllardır bu hastalıkların Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili onlarca talebim olmuştur. Kendi hekim ortamımızda da bu konular sürekli tartışılmakta. Bir adım ileriye de gidilememkte.

Ülkemizde, Bildirimi Zorunlu Hastalıklar ile ilgili ciddi bir takip ve kayıt sistemi ihmali söz konusudur.

Bunun sorumluları ise tepeden tabana kadar kendilerini bilmektedir.

Koronavirüs’ün yanında daha 40 tane daha bildirmesi gereken hastalığın olduğunu da unutulmaması gerekir.

Halkımızın sağlığını gerçek anlamda ve doğrudan etkileyen, diğer dünya ülkeleri ve Dünya Sağlık Örgütü nezdinde de bizi zor durumda bırakan bu ihmalin sonlandırılması önemlidir.

İletişim: 0542-8529899

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim