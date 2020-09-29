Dr. İlker İpekdal

Yeni Tip Koronavirüs ve sebep olduğu Covid-19 hastalığı ile yatıp kalkıyoruz.
Gerek siyasilerin, gerekse sağlıkla ilgili söz söyleyenlerden bazıları sayesinde, pozitifleri negatiflerden ayıklamaya indirgenmiş bir monotonluğa dönüştü mücadelemiz.
Aynı zihniyetlerin ‘’gaza’’ getirici açıklamaları ile, ülkemizde mücadele edilmesi gereken tek hastalık sanki Covid-19’muş gibi bir algı da oluştu ne yazık ki.
Şimdi, gündemden uzaklaşıp bir gerçeğe dikkatinizi çekmek istiyorum.
Ülkemizde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası var.
Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı’na bildirimi zorunlu ve kayıt altına alınması gereken bazı hastalıklar var.
Tam 40 hastalık bu kapsamda. Covid-19 ile bu sayı 41’e çıktı.
Peki Sağlık Bakanlığı’nın tüm tarihinde, Bildirimi Zorunlu Hastalıklar gerçekten kayıt altına alınabildi mi?
Hayır!
Gelmiş geçmiş tüm Sağlık Bakanları ve şimdiki Sağlık Bakanı dahil, devletin sağlığının sancağını taşımız hiçbir kişi, bu sorumluluğun altına girmedi.
Daha ilginci, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği de tarihinde hiçbir zaman, Bildirimi Zorunlu Hastalıklar başlığını inceleyip takip etme gereği duymadı, duyamadı.
Daha daha ilginci ise, hiçbir sivil sağlık örgütü veya dernek de bunu yetkililerden talep etme ihtiyacı hissetmedi.
Gelin, Sağlık Bakanlığı’nın kendi resmi sitesine bir bakalım.
Konu o kadar hafife alınmış ki, Bildirimi Zorunlu Hastalıklar istatistik listesi en son 2018 yılına ait.
Şayet 2018 yılına ait, İhbarı Zorunlu Hastalıklar İstatistiği listesine baktığımızda, hiç inandırıcı olmayan, adeta kafadan atma bir istatistik karşımıza çıkıyor...
İstatistik tablosu içinde kaybolmadan, birkaç örnek ile durumun nasıl trajikomik olduğunu göstereyim.
Kabakulak hastalığı 2018 yılında hiç görülmemiş. İmkansız bir durum.
Amipli dizanteriye koskoca bir yıl içerisinde sadece bir kişi yakalanmış. Kim inanır?
Genital herpes hiç mi tespit edilmedi koca yıl içerisinde?
Zona Hastalığı? Koskoca yılda sadece 2 hasta kaydı var. Ben bile yılda 1-2 defa rastlıyorum.
Tifüs’e ne demeli? Son 1 ay içerisinde 4 hastama Tifüs tanısı koyan biri olarak, 2018 yılı içerisinde 8 vakaya rastlanıldığı kayıtlara geçirilebilmiş.
Şimdi bazılarımız, benim neden bildirmediğimi söylüyor olabilir. Aksine, yıllardır bu hastalıkların Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili onlarca talebim olmuştur. Kendi hekim ortamımızda da bu konular sürekli tartışılmakta. Bir adım ileriye de gidilememkte.
Ülkemizde, Bildirimi Zorunlu Hastalıklar ile ilgili ciddi bir takip ve kayıt sistemi ihmali söz konusudur.
Bunun sorumluları ise tepeden tabana kadar kendilerini bilmektedir.
Koronavirüs’ün yanında daha 40 tane daha bildirmesi gereken hastalığın olduğunu da unutulmaması gerekir.
Halkımızın sağlığını gerçek anlamda ve doğrudan etkileyen, diğer dünya ülkeleri ve Dünya Sağlık Örgütü nezdinde de bizi zor durumda bırakan bu ihmalin sonlandırılması önemlidir.
İletişim: 0542-8529899