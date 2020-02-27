Bu da seçim bereketi!

Asgari ücrette yaşanan sürpriz gelişmeler...

Her kesim şokta!

Hatta asgari ücrete talim olanlar da...

Hoş yapılan artış bu ülkede insanca yaşamaktan çok uzak bir rakam ama!

Dar gelirli ailelerin kuruşun hesabını yaptığı bir ortamda tam manasıyla seçim sürprizi oldu bir çok aileye...

Ama işverenler bu işin peşini bırakmayacak gibi görülüyor!

Hukukçular ise bu kararın mahkemeden döneceğinden emin konuşmalar yapılıyor...

İşin ilginci geçmişte sendikalar belirlenen ücrete itiraz ederken şimdi işverenlerin konuyu yargıya taşıması en azından bu ülkede bir ilkin yaşanmasına neden olacak!

Ve her zaman olduğu gibi bir kez daha kimini mutlu eden ama kiminin de tepki verdiği bir karar...

Sonuçta bildiğimiz tek şey var, seçim önünde olmasaydık böyle bir kararın alınması hayalden öte bir şeydi!

Sonucu hep birlikte bekleyeceğiz...

...

Şimdi sırada CAS’ın eski çalışanları var...

Onlardaki heyecanı bir görseniz gözleriniz yaşarır!

Seçim yasaklarına sayılı saatler kala 45 çalışan devletin çeşitli kademelerinde istihdam edilecek...

Dün onlardan sayısını tutamadığımız kadar telefon aldık!

Ama hepsinde de bir gerginlik hakimdi...

En geç yarın 45 kişi istihdam edilecek!

Liste kavgaları ise çok büyük...

Bu 45 kişiyi kim belirledi!

Hatta liste Maliye Bakanlığı’na da gitmiş ve imzalanmış...

Eminiz ki bizi arayanlardan çok daha fazla kişi siyasileri de aramıştır ve listeye girmek için tüm güçlerini kullanmıştır!

Sahi bu liste neye göre belirlendi...

Adil olundu mu?

Yoksa hükümetin iki ortağı oturup baş başa bir liste mi icat etti...

Peki ya listede yer almayanlar ne olacak!

Madem ki bir halt ettiniz hepsini birden listeye dahil etseydiniz...

Battı balık yan gider meselesi!

...

Bu tür olaylar yaşandığı zaman hep rahmetli İrsen Küçük gelir aklımıza...

Bu ülkede yıllardan beridir büyük hatalar yapılıyor!

Hükümet edenler devletin başında olduklarını unutup partisel ve bireysel çıkarların peşine düşüyor...

Böylelikle birileri sorgusuz sualsiz devlet çalışanı olurken ondan çık daha fazlası isyan edip devlete olan güvenini kaybediyor!

En kötü huyumuz da bu zaten...

Bir taraftan baktığınızda seçim bereketi olarak gözükürken, açıyı değiştirdiğiniz zaman bereket ne yazık ki bir felakete dönüşüveriyor!

Devlet çalışanı bahis sorumlusu...

Tam da bize yakışan bir tablo...

Adam devlet çalışanı ama sanal bahislerin tam göbeğinde yer alıyor!

Ancak burada işler kızışıp ortalık karışınca patron işlerini yurt dışına taşıyor...

Devlette çalışan ardamı da ödeneksiz izin alıp şirketi yönetmek için yurt dışında gidiyor!

Hem de müthiş bir parayı da maaş olarak alıyor...

Elbette şaka gibi bir olaydır bu!

Ama bazı gerçekleri de ta gözümüzün içine kadar sokuyor...

Yasal olmayan bir konu ve bu işlerin içinde de devlet çalışanları var!

Devlet de ayakta uyuyor...

Seçim yasaklarında seçim mi olur!

DAÜ’de şu sıralar gerginlik hakim...

Necdet hoca gitti yerine vekil rektör geldi!

Yeni rektör belirlenecek ama tam da seçim yasaklarının olduğu bir dönemde...

Hangi akla hizmetse artık bilinmiyor!

Bur çoğu burada bir terslik olduğu görüşünde...

Madem ki vekil belirlendi, seçim niye Mart ayında yapılacak ta seçim sonucuna bırakılmadı diye yorumlar yapılıyor!

Haksız da değiller hani...

Av korucularına dikkat!

Onların görevi kaçak ev yapanları enselemek...

Bunu için devletten maaş alıyorlar!

Ama bazıları var ki...

Hem kaçak avın tam ortasında rol alıyorlar!

Hem de görev suiistimali yapmış oluyorlar...

Bu işlerin ardında ne yazık ki bazı polis memurları da alet oluyorlar!

Daha da ötesi Güney’den gelen Rum komşular da bu işe bulaşmışlar...

Tam bir keşmekeş yaşanıyor anlayacağınız!

Nereden tutsanız elde kalıyor...

MESAJ KUTUSU

Sayın Mehmet ÖZBİLGEHAN, sizin daire çalışanlarından yıllık ödeneksiz izne çıkan bir uyanık bir takip edin bakalım şu anda hangi ülkede bir sanal bet patronunun işlerinin başına geçti! Eğer bulamazsanız bazı ip uçları verebiliriz hiç kuşkunuz olmasın!

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Sayın Erdal ÖZCENK, seçim yasaklarının olduğu bir süreçte DAÜ’de rektör seçiminin yapılması hemen her kesim tarafından eleştirilmeye başlandı. Bu kararı bir kez daha gözden geçirmeniz isteniyor, bizden iletmesi!

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya devletten kesilen iki çek iddiaları konusunda artık son söz sizin. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için detaylı bir açıklama lütfen!

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Sayın Bünyamin MERHAMETSİZ, Yeni Erenköy Lisesinde hastane ve hapislikle sonuçlanan öğrenci kavgasını bakanlığınızın mercek altına alması bekleniyor. Zira bu sefer ailelerin birbirine girme riski bulunduğu iddia ediliyor, bizden uyarması!

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Sayın Teberrüken ULUÇAY, bir cenaze töreni için Meclis’in tatil edilmesi kamuoyu tarafından tepki ile karşılandı. Allah tüm ölenlerimize rahmetini esirgemesin ama ha keşke böyle bir kararın altına imza atmasaydınız!

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Sayın Sunat ATUN, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime destek vereceğiniz konusunda çeşitli tartışmalar yapıldığını biliyor muydunuz? Bu konuda resmi bir açıklama yaparsanız partinizin selameti açısından da iyi olacak değil mi?

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Sayın Buran ATAKAN, seçim öncesinde devlete istihdam edilecek olan 45 eski CAS çalışanı kararı onaylanınca büyük bir huzursuzluk yaşanmaya başladığı yönünde tepki dolu mesajlar alıyoruz. İpleri elinize almanız öneriliyor...

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Sayın Dimağ ÇAGINER, Anadolu Jet’in yeni kampanyasında Ercan’ın da dahil edilmesinde büyük pay sahibi olduğunuz konuşuluyor. Devletin bir türlü yapamadığını sizin örgütün yapması büyük bir mutluluk olsa gerek değil mi, tebrik ederiz...

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Sayın Hürrem TULGA, bazı partilileriniz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde araziye inip inmeyeceğini merak etmiş olsalar gerek ki bu konuda çeşitli sorular yöneltiyorlar. Özellikle İskele bölgenizdeki gücünüzü de bilmeyen yok!

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Sayın Saffet BARUTÇU, Kalkınma Bankası eski genel müdürü ile sosyal medyadaki tartışmalarınız ilgiyle izleniyor. Yine de siz bir devlet temsilcisi olduğunuz için açıklamalarınızı resmi olarak yaparsanız daha şık olur...

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Sayın Filiz BESİM, devlete çağdaş bir diş hekimliği verecek olan bir ilim yuvası ile imzalanan bir karar sizi niye bu kadar rahatsız etti ki! Ayın aynı mesleği yürütmeseydiniz yine bu tepkiyi gösterir miydiniz?