Girne - Değirmenlik Anayolu halen denetime uygun yapıda değil. Levhalarda yazan hız limitleri uygun değil, sonuç ortada. Her çarpışma ders niteliğinde ancak ders alınmıyor? Neden tedbir almıyorsunuz?

Bu çarpışmada yolun ve araçların yeterli güvenlikte olduğunu resmi kurumlar yasa önünde kanıtlamalıdırlar.

Çarpışma Sonucu;

Araçlar paramparça, birden fazla parçalara bölündü. Neden bu araç paramparça oldu? Ülkeye kullanılmış, kazalı ve uygun olmayan standartlarda birleştirilmiş araç mı ithal edildi, Uygunluğu kim denetliyor? Herkes sorumluluğunu birbirine mi atıyor?

Bu çarpışmanın nedeni trafik paydaşları tarafından teknik olarak incelenmelidir. Dört kişinin ölümü "dikkatsiz sürüş" veya "alkollü sürücü" ile de geçiştirilemez ve bu nedenler, normal kaza gibi kabul etmemiz için yeterli gerekçeler değillerdir. Araçların güvenlik donanımlarının üretici standardında olup olmadığı? Neden parçalandığı, mevcut ve müzeye kaldırılması gereken mevzuat ile çağdaş güvenlik standartları arasındaki fark belirlenmelidir; Bu araçlar kullanılmış durumda ithal edilmiş ise uygunluk belgesi olup olmadığını incelemek gerekir.

Bu çarpışmalar gelecek muhtemel felaketin habercisidir, bu yolda onlarca insani kaybedebileceğiz. Yoldan ve araçlardan kaynaklanan riskler vardır. Çok fazla can kaybına neden olabilecek potansiyel çarpışma riskleri için tedbir alınmalıdır, sıfır can kaybı hedef alınmalı ve ilk iş olarak acil alınması gereken tedbirler aşağıdadır;

1. Müzelik, emsali olmayan yasal mevzuat çağdaş hale getirilmeli.

2. Kullanılmış araç ithalinde "uygunluk belgesi" aranmalı, uygunluk belgesi AB regülasyonlarında ve asgari TSE normunda olmalıdır.

3. Araçlar sınıflandırılmalı ve çağdaş regülasyonlara uygunluğu belgelenmeli, sahip olduğu/ olması gereken güvenlik sistemleri yasal hale getirilmeli, periyodik muayenelerde aranmalı,

4. Üst yapılı araçların TSE ve EN normunda imal edildikleri belgelenmeli, sağ tarafta yolcu kapısı olan otobüsler trafiğe çıkmamalı.

5. Üst yapılı, ticari araçlar ile otobüsler 6 ayda bir yol güvenliği için denetime girmeli, okul otobüslerinin asgari standartları belirlenmeli, ticari araçlarda takometre şartı olmalıdır.

6. Mevcut Yasa ve Tüzük adı "Motorlu Araçlar Yol Trafik ..." değişmesi gerekir. Trafikte motorsuz araçlar da var ( örneğin bisiklet, yaya, römork )

7. A. E 663 çağdaş standart hale getirilmeli, yasal mevzuatlarda yük ve ağırlık tanımları aks yükü, araç boyutları, yük sınırları tanımları yapılmalıdır, uzun araçların altına yanlardan çarpmalara karşı ve arkadan araç, yaya ve bisikletliyi koruyacak pasif tedbirler yasal hale getirilmeli düzenlemeler yapılmalıdır.

8. Alkollü halde araç kullanımını artık ortadan kaldıracak tedbirler alınmalı teknolojiden istifade edilmeli, anlamsız yanlış tanımlar düzeltilmelidir.

9. Araçlarda, ticari taksilerde hız limiti olmalıdır, çekici araç tanımı doğru değildir, trafikte kullanılan römorklar ve çekici araç yasal değildir,

10. Çarpışmalara karışan araçlardan kullanılmış ithal edilenlerin uygunluk belgesi olmaması halinde yollardaki hız limitlerinin geçerli teknik verilere uygun olmaması halinde bundan sorumlu resmi kurum yetklilerinin yargı önünde kendi hataları olmadığını ispat etmeleri sağlanmalıdır.

11. Polis Genel Müdürlüğü’ne kadar denetlerse denetlesin, yeterli yasal mevzuat olmadan bu denetimlerle çarpışmalar önlenemez. Araç ve Yol güvenliği stanadartları Odamız tarafından belirlenmiştir, bu standartlara uygun görev yapacak araç muayene istasyonları özellikleri de belirlenmiştir ancak halen daha yasal hale getirilmemekte ısrar ediliyor.

Saygılarımla,

Ayer YARKINER

Oda Başkanı