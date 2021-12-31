Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Önce Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin uyarı açıklamasından bir alıntı;
“…Yaklaşan yılbaşı ile ilgili okullarda ve halkın kendi evlerinde yapacağı kutlamalara yönelik kısıtlamalar sıralanmış, ancak toplu kutlamaların yapılacağı eğlence mekanları, casino, konser alanları gibi mekanlara yönelik tedbirler yine geri planda kalmıştır.
Edindiğimiz bilgiye yönelik yılın son 2 gününde ülkemize çok sayıda uçak seferi ile yolcu taşınacak ve otellerimizde yılbaşı kutlamaları, konserler, kitlesel eğlencelerle gerçekleştirilecektir. Bu hareketlilik ve temasların, ilerleyen dönemde topluma vaka sayısında artış olarak yansımaması için ciddi tedbirler alınmalı, denetim ve kontroller yapılmalıdır. Aksi takdirde salgın kontrolünün elden kaçırılması durumunda alınmak zorunda kalınacak önlemlerle toplum olarak yeni sıkıntılar ve kayıplarla yüzleşmek zorunda kalabileceğiz…”
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Gayet açık ve net bir şekilde yazılmış…
Şimdi hemen herkeste bu akşam bir heyecan ve coşku var ya!
Tabi ki bu gece için programı olanlardan bahsediyoruz…
Zira dar gelirliler her zaman olduğu yine evde girecekler yeni yıla!
Ama kalburüstü kişiler öyle mi?
Rezervasyonlar çoktan yapıldı…
Binlerce lira akacak beş yıldızlı otellere!
Hele de yatılı olanlar çok daha fazla ödeyecek…
Ödesinler tabi ki, çünkü olayın bir de turizm yanı var!
Turizmciler için iyi bir fırsat olacak…
En azından salgın döneminde kaybettiklerinin bir kısmını olsun geri alabilecekler!
Ama işte gelin görün ki bir de üst kurulun aldığı kararlar var ortada…
Denetimin sıfır olduğu bir ülkede bu gece kim kime dum duma bir tabloya hepimiz şahit olacağız!
…
Üst kurul ne demişti seçim süreci için…
Genel seçim çalışmalarında yapılacak olan mitinglerde 150 kişiden fazla toplanma olmayacak!
Yaşadığımız şartlara göre tabi ki doğru karardır…
Bir de yeni varyantlar var ya, onları da önümüzdeki günlerde hesaba katmak gerek!
Ama bu gece üst kurul kararlarını kimse takmayacak, dış mekanlar ve casinolarda insanlar kucak kucağa kutlama yapacak, devletin aldığı kararlar da yine devletin denetimsizliği nedeniyle devletin altığı kararlar pas pas yapılacak…
Tam da iki ucu kirli değnek meselesi!
Eğlence yerleri kazansın mı tabi ki kazansın ülke ekonomisi ve istihdam için katkıları yadsınamaz…
Peki ya üst kurul kararları!
Siyasi partilere mesafe ve sayı sınırlaması yapan otorite ve tabi ki diğer devlet organları da bu gece şaşkın ördek gibi sadece bakacak…
Ama olası bir vaka patlamasında da suçlu kim tartışmaları yaşanacak ve her zaman olduğu gibi bu kez de kimse hatasının bedelini ödemeyecektir!
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Yeni bir yıla girerken anlayacağımız artık bu akşamdan itibaren Allah’a emanet bir sürecin de başlangıç noktası olacaktır…
Bundan sonrasında da yaşananları hep birlikte yaşayacağız, kim bilir belki de yine hep birlikte bedel ödeyeceğiz!
Biz yine de yeni bir yıla girerken iyi temennilerimizi dile getirmek istiyoruz…
İki günlük bu dünyada sağlıktan öte hiçbir şey yoktur!
Sağlık ve aile her şeydir…
Zira insanoğlunun kötü bir huyu vardır, kaybetmeden değer bilmeyi öğrenemedi, öğrenemeyecek de!
Yeni yıl yeni başlangıçlar olsun…
Para pul her zaman kazanılır ama kaybedince bir daha geri gelmeyecek öyle değerler vardır ki bir kere gitti mi bir daha da onu yakalamak zordur!
Tüm okurlarımızın, meslektaşlarımızın ve halkımızın yeni yılını kutlar esenlikler dileriz…
Lütfen bu geceye dikkat!
MESAJ KUTUSU
Sayın Ahmet SOYALAN, G.Mağusa’da bir okulda suçlu bir öğrencinin ellerine okul içinde kelepçe vurulması görenlerin tepkisine neden oldu. Bölgedeki arkadaşları bu konuda uyarmanız ve bir daha tekerrür etmemesi için gerekli girişimleri başlatmanız isteniyor…
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Sayın Ali PİLLİ, eski bakan döneminde sözleşme imzalandı diye bağımlıları tedavi eden bir kuruluşu zor durumda bırakmanız en çok gençleri olumsuz etkileyecek. Bizim bildiğimiz kadarıyla devletin devamlılığı geleneği vardır ve bunu bozarak etik dışı bir karar ürettiniz.
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Sayın Hasan TAÇOY, Kıb-Tek’te nemalanma olaylarını bilmeyen kimse yok da nedense hiçbir siyasi bunu cesurca isim vererek deşifre edemiyor. Cesaret edip daha cesur açıklamalar yapsanız belki de kötü gidişata dur demek açısından iyi bir amme hizmeti yapmış olacaksınız…
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, Türkiye’de bazı basın mensupları KKTC’yi sanki de çok refahtaymış gibi kamuoyuna duyururken iki ülke arasına da nifak sokmaya çalışıyorlar. Bir sorsanız kendisine burada ve orada patates fiyatları ne kadar? Bu tür suçlamalarda devlet olarak sessiz kalmamamız gerekiyor…
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Sayın Redif NUREL, Girne’de iddialı adaylar arasında anılmaya başlandınız. Eğer partililer mühür kırmazsa bu bölgede beklenmeyen bir başarıya imza atılacağı konuşuluyor. Hadi bakalım hayırlara vesile olsun…
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Sayın Deren OYGAR, testleri pozitif çıkan vatandaşlara günler geçmesine rağmen barkotları verilmeyince ailelerde infial yaşanmaya başladı. Konuyla yetkili olanlar acaba yeni yıl kutlamalarına biraz erken mi başladılar dersiniz?
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Sayın Gülşah Sanver MANAVOĞLU, genel seçimlerde bu kez işinizin çok da kolay olmayacağı konuşulmaya başlandı. Karmaları harekete geçirebilirseniz sizin için çok daha hayırlı olacak gibi gözüküyor…
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Sayın Ramazan GÜNDOĞDU, parti içindeki isyancılar arasında olup intikam günü için 23 Ocak tarihini beklediğinizi, yapılan haksızlıklar karşısında seçim tarihine kadar boş durmayacağınız söylenmeye başladı. İntikam soğuk yenen yemek gibidir ama artık bundan böyle gazanız mübarek olsun…
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Sayın Betül Aslan AKKUŞ, pek muhterem annenizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı ve uzun ömürler nasip etsin inşallah…
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Sayın Bertan ZAROĞLU, bazı UBP’li arkadaşlar seçim ziyaretinde niçin turuncu atkı takmadığınızı sorgulamaya başladılar. Partililer böyle şeylere dikkat ederler bir yol kazasına uğramamak için gerekeni yapın deriz…
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