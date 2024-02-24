Bu akşam İslam dininin kutsal günlerinden, ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili.

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşkey Kandil nedeniyle yayımladığı mesajda, “Berat Gecesi, akıp giden ömrümüzün muhasebesini yapmayı, yaratılış gayemize uygun olmayan her türlü söz ve davranıştan uzak kalmayı bizlere hatırlatır. Kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize zarar veren her türlü öfke, kin, haset ve nefretten uzak durmamızı öğretir.” ifadelerini kullandı.

Berat Gecesi’nin , tövbe ve istiğfar gecesi olduğunu vurgulayan İşkey, “ Öyleyse bu mübarek geceyi hayatımızda tertemiz sayfalar açmak için fırsat bilmeli, yüce Rabbimizle aramızdaki en büyük engel olan haramlardan uzak durmaya gayret ederek, günahımızın ölçüsü ne olursa olsun, Allah’ın rahmetinden asla ümidimizi kesmeyelim.” dedi.

Berat Gecesi’nin , aynı zamanda dua gecesi olduğunu da hatırlatan İşkey, Berat Gecesi’nin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.