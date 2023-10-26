Genel Tarım Sigortası Fonu, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Değişiklik Tüzüğü gereğince sürüsü kapatılan 6 küçükbaş hayvan üreticisine bin 12 vaka için toplam 2 milyon 530 bin TL tazminat ödemesi yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, üreticilerin, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği bildirildi.