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Genel Tarım Sigortası Fonu, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Değişiklik Tüzüğü gereğince sürüsü kapatılan 6 küçükbaş hayvan üreticisine bin 12 vaka için toplam 2 milyon 530 bin TL tazminat ödemesi yaptı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, üreticilerin, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği bildirildi.