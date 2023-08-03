Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, mayıs ayına ait Brucella hastalığı zararı olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerine tazminatlarının ödendiğini duyurdu.

Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Mayıs ayına ait Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordrolarının hazırlandığını belirtti.

Kızılduman, Brucella hastalığı zararı olan 3 üreticiye 34 adet büyükbaş için 204,000 TL, 15 üreticiye 169 adet küçükbaş için 253,500.00-TL tazminat ödendiğini kaydetti.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını ifade eden Kızılduman, hesap numarası vermeyen üreticilerin tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceğini bildirdi.