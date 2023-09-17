Brezilya'da Amazon yağmur ormanına şiddetli yağış sırasında iniş yaparken yere çakılan küçük uçakta bulunan 14 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'nın kuzeybatısındaki Amazonas eyaletinin Valisi Wilson Lima, dün meydana gelen olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Lima, "Barcelos'taki uçak kazasında 12 yolcu ve mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmekten üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

Yerel medya kaynakları, "Embraer PT-SOG" modeli uçağın Amazonas eyaletinin başkenti Manaus'tan kalkış yaptığını ve yerli turist yolcuların hobi balıkçılığı için Barcelos'a gittiğini kaydetti.

Brezilya Hava Kuvvetleri, Amazon yağmur ormanına şiddetli yağış sırasında meydana gelen kazanın nedenini tespit etmek için olay yerinde incelemelerin sürdüğünü açıkladı.