Breton Avrupa Komisyonu üyeliğinden istifa ederek, Ursula von der Leyen'in yeni ekibini kurma çabalarına yeni bir darbe vurdu

Von der Leyen'in bu hafta Strazburg'da AP Genel Kurulu'nda yeni dönem "Komiserler Koleji"ni ve görev alacak komisyon üyelerinin görevlerini açıklaması bekleniyor

Avrupa Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Ursula von der Leyen'in Fransa'ya kendisi yerine başka bir aday göstermesi için baskı yaptığını iddia ederek istifa etti.

Bugün yayımladığı bir mektupla istifa kararını duyuran Breton, söz konusu lobi faaliyetlerinden "birkaç gün önce" haberdar olduğunu belirtti.

Başkan yardımcılığı için adı geçen Fransız Breton'un yeni Komisyon'da önemli bir rol olması bekleniyordu.

Breton mektubunda, "Birkaç gün önce, Kolej'in gelecekteki yapısına ilişkin müzakerelerin son aşamasında, Fracen'den ismimi geri çekmesini istediniz, hiçbir şekilde benimle doğrudan görüşmediğiniz kişisel nedenlerle, ve siyasi bir değiş tokuş olarak, gelecekteki Kolej'de Fransa için daha etkili bir portföy teklif ettiniz," ifadelerini kullanarak, "Şimdi yeni bir aday öneriyorsunuz," diyerek ekledi.

Breton, son beş yılda iç pazardan sorumlu Komisyon Üyesi olarak "ulusal ve parti çıkarlarının üzerinde" çalışmış olmanın bir "onur" olduğunu belirtti, “Ancak bu gelişmeler ışığında - kuşkulu yönetimin bir başka kanıtı olarak - artık Kolej'deki görevlerimi yerine getiremeyeceğim sonucuna vardım," açıklamasında bulundu. Breton, "Bu nedenle Avrupa Komisyonu Üyeliği görevimden derhal geçerli olmak üzere istifa ediyorum," dedi.

Von der Leyen'in bu hafta Strazburg'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yeni dönem "Komiserler Koleji"ni (The College of Commissioners) ve görev alacak komisyon üyelerinin görevlerini açıklaması bekleniyor.

Von der Leyen'in geçen hafta AP siyasi grup başkanlarıyla bir araya gelerek AB'nin güçlü yürütme organının önümüzdeki beş yıllık çalışmalarını yönlendirmekle görevli olacak Avrupa Komisyonu Üyeleri ekibinin oluşturulmasında kaydedilen ilerlemeyi ele alması bekleniyordu.

Ancak, bu planın ertelendiği açıklandı. Gecikmenin büyük olasılıkla, Slovenya'nın eski diplomat Marta Kos adayını son dakikada değiştirmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Değişiklik, von der Leyen'in yeni ekibinde cinsiyet eşitliğini sağlama çabasının bir parçası olarak, erkek adaylarını kadınlarla değiştirmek için AB ülkelerinde lobi yapmasının ardından geldi.

Slovenya'nın yeni Komisyon Üyesi adayı Marta Kos olması AP'de tepkilere neden oldu. Kos'un 1991 yılında Slovenya'nın bağımsızlığını kazanmasıyla dağılan eski Yugoslavya'nın gizli polisi UDBA arasında geçmişte bağlantısı olduğu iddia edildi.