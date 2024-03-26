Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,91 dolardan işlem görüyor.

Dün 86,51 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 85,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,72 dolardan alıcı buldu.

15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan ve Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasının talep edildiği karar tasarısının dün 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmesi arz endişelerini azaltarak fiyatların kısmı düşüşünde etkili oldu.

ABD'nin çekimser oy kullanması ise bölgede gerginliğin uzun bir süre daha devam edeceği beklentilerini artırarak fiyatların düşüşünü sınırlandırdı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, ABD'nin kullandığı oyun ülkenin politikasında herhangi bir değişikliği temsil etmediğini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'in, BMGK'nin kararına karşı "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz." ifadesini kullanması da petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Tüm bunlarla birlikte İran destekli Husilerin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle Kızıldeniz'de ticari gemilere düzenlediği saldırıların tedarik kesintilerine sebep olacağı endişeleri sıcaklığını koruyor.

Jeopolitik risklerin yanı sıra Rusya'nın, güneyindeki en büyük petrol rafinerisine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı nedeniyle üretim kesintisine gitme kararı da petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeyi sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,74 ile 87,41 dolar aralığının direnç, 85,17 ile 84,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.