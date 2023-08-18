Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,25 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 84,12 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 84,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,62 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, doların değer kaybetmesi ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ekonomik toparlanmanın desteklenmesi için teşvikler sağlanacağı beklentisi etkili oldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam etmesi, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi. Zayıf ABD doları, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek, alımların artması ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.

ABD dolar endeksi bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 103,242 oldu.

Çin Merkez Bankasının ekonomik büyümeyi desteklemeye yardımcı olmak için piyasalara likidite sağlanacağını açıklaması, petrol fiyatlarının yükselişini destekledi. Piyasalar, Çin'in, ekonomiyi hareketlendirmek için daha fazla teşvik açıklayacağını öngörüyor.

Öte yandan, ABD'de daha fazla faiz artışı olasılığı petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,42 ile 84,61 dolar aralığının direnç, 83,84 ile 83,74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.