Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,28 ​​dolardan işlem görüyor.

Dün 79,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 azalarak 78,28 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,32 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji üretimini artırmak için ulusal acil durum ilan etmesi üzerine yatay seyrine devam ediyor.

Trump'ın seçim vaatleri doğrultusunda ABD'nin petrol ve gaz üretimini artırmaya yönelik belirlediği politikalar, küresel piyasalarda arz kesintisi yaşanmayacağı algısını güçlendirerek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Ayrıca Trump'ın eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD kara sularının büyük bir kısmında yürürlüğe konulan petrol ve doğal gaz sondajının yasaklanmasına yönelik kararnameyi de iptal etmesi, Biden yönetiminin geri getirdiği çevre politikalarının tersine çevrilmeye başladığına işaret şeklinde yorumlanırken, bu durum piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifletiyor.

Bunun yanı sıra, Trump yönetiminin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25 düzeyinde gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü söyleyerek, Çin'e de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması için 1 Şubat'ı işaret etmesi de fiyatları aşağı çekiyor.

Söz konusu durumun dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de fiyatların artmasına yol açacağı beklentileri, petrol talebinin azalacağına ilişkin endişeleri pekiştirerek fiyatları baskılıyor.

Öte yandan, soğuk havaların Avrupa ve ABD'de ısınma yakıtı talebini artıracağı öngörüleri, fiyatların daha fazla düşmesinin önüne geçiyor. ABD'deki sert kış koşullarının Kuzey Dakota'da günlük petrol üretiminin 130 bin ile 160 bin varil arasında düşmesine yol açacağına ilişkin haber akışı, piyasa oyuncularının arz endişelerini besleyerek fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,31 doların direnç, 71,85 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.