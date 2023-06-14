Dün 74,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 74,65 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'de enflasyonun mayıs ayında yavaşladığını gösteren verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutacağına dair beklentilerin güçlenmesi etkili oldu.

Fed'in dün başlayan ve bugün sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında, yüzde 94 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında, geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon 24 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon 291 bin varil düşüş olacağı yönündeydi.

Stoklardaki artış öngörüsü ülkede talebin zayıf seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 74,72 ile 75,02 dolar aralığının direnç, 74,42 ile 74,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.