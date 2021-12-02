Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Geçtiğimiz Salı akşam üstü ofisten ayrılıp aracımızla eve gitmek üzere yola çıktık…
Kırmızı ışıkta beklerken Sevgili Levent Hızal aradı, abi bir ara görüşelim, dedi!
Aynı zamanda komşum da sayılan Levent ‘abi akaryakıt sıkıntısı başlayacak’ diye ekledi…
İlk ondan duymuştum!
Aracın göstergesine baktım, son 4 çizgiyi gösteriyordu…
Genelde yarım depo olunca ki bu da 6 çizgi demek, acil durumlara karşı depoyu doldururdum ama zam furyası bizi de etkilemiş olsa gerek ki birkaç gün daha idare ederiz mantığı olsa gerek!
Levent’e uyup ilk akaryakıt istasyonuna girdik, depoyu doldurduk…
İyi de etmişiz!
Millet fıldır fıldır istasyon gezerken bizim en azından böyle bir sorunumuz yok…
Aracımızda yakıt var diye de seviniyoruz!
Zira akaryakıta son birkaç ayda öyle bir zam yaptılar ki buna üzüleceğimize bulduk diye şükür eder hale geldik…
Neymiş fırtına nedeniyle tanker kıyıya yanaşamamış!
Para yok diye değil fırtınayı gerekçe gösteriyorlar…
Hadi öyle olduğuna inanalım!
Kardeşim biz nasıl bir devletiz böyle…
Bir devlet akaryakıt gibi çok stratejik bir konuda son günü mü bekler?
Doğrudur birkaç kez daha akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar yaşandı ama böylesini hem ilk duyduk, hem de ilk defa yaşadık…
Yaşatanlar utanır mı işte ona inanmayız!
Özür dileme nezaketi bile göstermiyorlar…
İşleri güçleri 23 Ocak’taki seçimler!
…
KKTC’de önceki gün bir ilk daha yaşandı…
Kıb-Tek’te yetkili sendika başkanı elektriğe zam istedi!
Doğrudur elektriğe uzun bir zamandır zam yapılmıyor ama bu bizim ya da sokaktaki vatandaşın sorunu değildir…
Deniz altından kabloyla elektriğe şiddetle karşı çıkanlar, şimdi kalkmış elektriğe zam istiyorlar!
Bunun hem de ilgili sendika istiyor…
Çünkü onların derdi vatandaşın sıkıntıları filan değil!
Yıllar önce elektrik faturası ödemiyorlardı, şimdi elektrik ödeneği alıyorlar…
Sokakta çalışan kurum çalışanlarına elbette helali hoş olsun ama dairede oturan rutin memura hakkımızı helal edemeyiz!
Sendika da belli ki post kavgasına düşmüş…
Zamlar altında ezilen yok olma aşamasına kadar işçinin emekçinin yanında olması gerekenler vurun abalıya diye açıklamalar yapıyor!
Utanmadan ve sıkılmadan…
Daha da kötüsü diğer sendikalar da buna derin bir sessizlik içindeler!
Böyle bir durumu siz yaşadınız mı bilmem…
Ama biz 35 yıldır bu ülkede aynı mesleği sürdürüyoruz!
Ne gördük ne yaşadık…
Sözde devrimci geçirenler bunlar!
Bundan böyle şiddetle deniz altından kablo ile elektriğin yanındayız…
Buna özelleştirme de dahil!
…
Bazıları sürekli olarak ‘federasyon defteri kapanmıştır’ diyor ya…
Yok öyle bir şey!
Bu kesinlikle sadece kendi düşünceleri…
Çıksınlar sokaktaki insanlarla konuşsunlar!
Vatandaşın artık dayanacak gücü kalmadı, her saat dövizin artışını duyunca elinde hesap makinesi borcunun ne kadar yükseldiğini hesaplıyor…
Yukarıda ne Allah kalıyor ne Peygamber, hepsini aşağıya indiriyor!
Haksız mı yerden göğe kadar haklı, çünkü artık yavaş yavaş yaşama şansını kaybediyor önünü zaten çoktandır göremiyor…
Öyle günlerden geçiyoruz ki bir de başımızda Covid-19 belası var!
Ama acı gerçek şu ki artık kimsenin salgını taktığı filan yok…
Para yoksa zaten kimseye de yaşam hakkı yok!
İnsanların ruh sağlığının bozulması da cabası…
Geçmişte bu ülke insanı elbette türlü sıkıntılar yaşadı, tecrübelerden geçti!
Ama bu yaşananlar 74 öncesi bile yaşanmadı…
Biz görmedik yaşamadık!
Duyan, gören, yaşayan varsa bize de söylesin…
Allah’a emanet edilen bir sürecin daha ilk başlarını yaşıyoruz!
Geleceğimiz de hak getire artık…
MESAJ KUTUSU
Sayın Turgay DENİZ, Ticaret Odasının yıllık üyelik aidatını ödemek için odaya gidenler fiyatın yüzde 75 indirildiğini görünce kulaklarına inanamıyorlar. Haliyle de adaylık kararından sonra böyle bir karar aldığınızı düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Tabi ki hayır duası edenler de yok değil!
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Sayın Fırtına KARANFİL, adaylık kararından sonra Lefke’de dengelerin bir hayli değişeceğini düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Son günlerde UBP içinde adınız fazlasıyla anılırken kazanma şansınızın da hayli yüksek olduğu konuşulmaya başlandı. Bakalım bu olumlu havayı iyi değerlendirebilecek misiniz?
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Sayın Levent HIZAL, yerinde bir uyarı yapmasaydınız şimdi biz de sokak sokak akaryakıt arayıp depodaki akaryakıtı bitirip, aracı bittiği yerde bırakıp tabanvaylara geçecektik. Şimdi artık Bizim Ziya düşünsün, sıfır dizel ile ne yapacak doğrusu çok merak ediyoruz…
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Sayın Tarık ÇEKİ, UBP Güzelyurt’dan milletvekili aday adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. İki kurt politikacı arasında yaşanan büyük rekabeti iyi kullanabilirseniz kazanma şansınızın olduğu yorumları yapılıyor, hadi bakalım gazanız mübarek olsun…
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Sayın Veli GÜRPINAR, genel seçimlerde kazanmak için değil de bir bakandan intikam almak için aday adı olduğunuz yönünde mesajlarınız gelmeye başladı. İntikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu hiç unutmamak gerek değil mi? Bir de geri tepme ihtimalini de göz önünde bulundurmakta yarar görüyoruz!
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Sayın Fevzi HANSEL, aday adayları arasında en fazla proje üretip seçimlere hazırlandığınız gözleniyormuş. Umarız aday olanların tümü de sizin yolunuzdan gider zira birçoğunun ne planı var ne de projesi. Bu zorlu süreçte başarılar dileriz.
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Sayın Remzi GARDİYANOĞLU, adaylık konusunda kapıları kapayıp hepsine de olumsuz yanıt vererek, sadece kendi işini yapma kararı aldı. Zaten onlar da sizin kara kaşınız kara gözünüz için değil tamamen isminizi kullanmak için adaylık teklifinde bulunmuşlardı.
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Sayın Fikri ATAOĞLU, sigarayı bir ay bıraktınız, elektronik sigara da öksürtünce bu kez eski dost puroya dönmeye hazırlandığınızı duyduk. Seçim sürecinde artık strese başka türlü de mücadele edilmez değil mi? Bu arada Lefkoşa birinci sıra sırrı hala çözülmemiş diyorlar, hayırdır parti içi savaş mı başladı!
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Sayın Kemal Deniz DANA, seçimlere medya atağı ile başlayıp ekranları gezmeye başladığınız dikkatlerden kaçmıyor. Biraz ağırdan almak gerek zira nefesi iyi kullanmak gibi bir zorunluluğunuz var. Bur çay içmeye gelirseniz bir tikte bizden alabilirsiniz…
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Sayın Mehmet AKTUNÇ, aday adaylık süreciniz hayırlara vesile olsun. Madem ki müracaatta bu işlerin uzmanı babanızı da yanına aldınız sırtınız kesinlikle yere gelmez. Ama bazı dostlarınıza verdiğiniz sözleri de unutmayın seçimler de işinize yarayabilir…Uzun boylu bir dost gün ve saat bekliyor…
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Sayın Fuat Türköz ÇİNER, çok değil iki ya da üç vakte kadar kapınız çalacak ve bir partiden Lefkoşa adaylığı teklifi alacaksınız. Hatta kontenjan adaylığı bile olabilir diyorlar, şimdiden hazırlıklı olun deriz…
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