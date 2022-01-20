Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Dün sabah da her zaman toplandığımız mekandayız…
Arkadaşlar birer birer dökülüyor!
Hepsinin de yüzleri asık…
Sert tepkilerini dile getiriyorlar!
Konu tabi ki elektrik kesintileri…
İlk gelen her akşam olur diye başlıyor söze!
Tüm söylediklerini burada yazamam…
İkinci cümle aynen şu oluyor;
“Pazar günü kesinlikle oy kullanmaya gitmeyeceğim…”
Sonra devam ediyor;
“Bunlara hep verdik de ne oldu?”
Bu arada akşam 2.5 saat elektriklerin kesik olduğunu ilave ediyor…
Ben onu dinlerken başka bir müdavim geliyor!
Günaydın bile demeden bayramlık ağzını açıyor;
“4 saat elektrik kesintisi mi olurmuş” diye o daha fazla ağır konuşuyor, burada yazmam mümkün değil…
Bir başka mimar arkadaş var sırada!
O daha çok elektrik kesintilerinden dolayı internetin de kapalı olduğundan şikayetçi…
O boykotçu değil ama en uçtaki partiye oyumu vereceğiz ailemizle birlikte diye daha sakin konuşuyor!
Ortak dertleri kesinlikle kesintilerden dolayı dondurucu soğukta ülkenin de evlerinin de karanlığa gömülmesi…
Emekli bir arkadaş da daha farklı konuşuyor;
“Akşam saat 9 gibi yattım, keyfime baktım…”
Bize gelince;
Biz de akşam saatlerinden itibaren elimizde fenerlerle bekledik ama ne hikmetse bu kez bizim elektriği kesmiş olsalar gerek…
Hayli mutlu ve mesuttuk!
…
Bu örnekleri sizlerle paylaştık ama asıl konu bambaşka…
Hepsi denendiği için tüm siyasi partilere ciddi bir tepki var bu kez!
Siyasi boykotçuları bir yana bırakıyoruz ama yaşanan olumsuzluklardan dolayı sandığa gitmeyeceklerini söyleyenler bu kez bir hayli fazla görülüyor…
Tabi bir gelenek vardır bizde, şikayet ederler ama seçim günü geldi mi tıpış tıpış sandıklara giderler hatta memnun olmadıkları siyasilere yine oy verirler!
Yine böyle olur mu bilemeyiz…
Ama seçmen söylediklerinde ciddiyse gerçekten de belki de tarihin en az katılımlı seçimleri olmaya gebe bu kez!
Bir de Akıncı faktörü ver tabi ki…
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine büyük destek veren partileri bu kez desteklemeyen Akıncı’nın bu tavrı da boykotçulara büyük katkı sağlayacağa benziyor!
Çünkü seçimlerden sonra siyaseti bıraktığını söyleyen Akıncı’nın boykotçu olacağını kimse tahmin edemiyordu!
Bir de bu kez seçimlerde kendinden fazlasıyla bahsettiren Bağımsızlık Yolu var…
Gayet de iyi adaylar var bu kez!
Hele de bazı adayları her ne kadar diğer adayları tahrik eden konuşmalar yapsa da seyredenlerin hoşuna gidiyor…
Baraj sorunu onlar için büyük sıkıntı gibi görülse de büyük ihtimalle onlar da hatırı sayılır bir oy oranına sahip olmaya adaylar!
Aktif siyaset için çok iyi bir başlangıç yaparlarsa kimse şaşırmasın…
…
Ülke genelinde karma listeleri bir kez daha en çok konuşulan konular arasında yer almaya devam ediyor…
Birincisi partili aday ve fanatiklerin karma merakı!
Listelerin genelinde her partiden aday yer alıyor…
Mühür kırmanın partisine zarar vereceğini düşünen adaylar konuyu tamamen bireyselleştirmiş durumdalar!
Altta kalanın canı çıksın mentalitesi hakim bu kesimde…
Anlayacağınız partisini ya da ülkeyi düşünen yok!
Nasıl olursa olsun Meclis kapısından içeri girecekler ve işte o zaman rahatlayacaklar…
Gerisinin hiç önemi yok!
Bir de sade vatandaş da artık ufaktan karma listeler yapmaya başladı…
Bunların bir çoğu da mühür vurmayacak ve kişilere oynayacak!
Yeni isimler burada ön plana çıkıyor…
Eskilerden bir şey görmedik diye yenilere yönelme gözlemleniyor!
Ama karma sisteminde hata payının fazla olma ihtimalini de bir yerlere kaydetmek gerek…
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Elektrik kesintilerine dönersek…
Kurum müdürü nihayet resmi bir açıklama yaptı!
Yatırım yapılmadığı için bu günleri yaşıyoruz diye bir anlamda itirafta bulundu…
Tabi ki kimseyi de deşifre etmedi ama bilen de biliyor sorumluları!
Ama daha önemlisi ‘güneyden isteyeceğiz’ dedi ya, içimiz bir kez daha parçalandı…
Tamam iki komşu ülke arasında bu tür yardımlaşmalar tabi ki doğaldır ama devletiz ve yaşatacağız diye nutuk atanlar bu kez oradan yardım isteyeceğiz deyince devletin de resmen içine ediyorlar!
Sağlık sistemimiz allem galem son çareyi orası görüyoruz…
Bizde uçuşlar pahalı diye yine onların havaalanlarına koşturuyoruz!
Elektriğe yatırım yapılmadı diye son çareyi yine orası görüyoruz…
O zaman sormazlar mı adama sen burada ne iş yapıyorsun diye!
Ülkede yaşanan diğer büyük sorunlar da çok ayrı bir tartışma konusudur…
Onun içindir diyoruz ki boykotçular ve Bağımsızlık Yolu’nu bu kez yabana atmayın deriz!
Pazar akşamı çok ilginç sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Cemal ÖZYİĞİT, TDP ilk kez Akıncı’nın desteklemediği bir ortamda seçim yaşayacağı için bu kez sonuçlar çok daha fazla önemli olacak. Zira boykotçular en fazla sizin partinizi olumsuz etkileyecek, çok büyük bir sınav vereceksiniz!
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Sayın Gürcan ERDOĞAN, elektrik kesintilerinin yatırım eksikliğinden olduğunu bilmeyen yok da bu ihmale neden olanları da sırasıyla ha keşke açıklayıp en azından seçmene de birkaç tiyo vermiş olurdunuz. Biraz torpil geçtiniz sanırız değil mi?
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Sayın Ersin TATAR, Cumhurbaşkanlığındaki bazı danışman arkadaşlar Türkiye’ye iltihak konusunu gündeme getirmeye başladılar. Bu açıklamaları yapmadan önce sizin haberiniz oluyor mu yoksa sırf gündem değiştirmek için ortalığı karıştırma görevleri mi var?
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Sayın Batu BEYİT, yılların dostu bir kişi ile seçimler nedeniyle aranızın açıldığını üzüntü ile öğrendik. Umarız seçimlerden hemen sonra eski samimi ve dostluk günlerine geri dönüş yaparsınız. Zira bu sıralar gerçek dost bulmak neredeyse imkansız hale geldi…
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Sayın Cemil KARZAOĞLU, havalar iyiden iyiye soğuyunca vatandaş doğadaki ağaçları katletmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Bu konuda denetimleri yoğunlaştırmanız hatta yakaladıklarınızı da kamuoyunda deşifre etmeniz bekleniyor, bizden uyarması!
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Sayın Savaş ATAKAN, seçimlere artık 3 gün kala sınırda gidip geldiğiniz konuşulmaya başlandı. Yeni adaylardan da epey destek alıyorsunuz ama eskiler fazlasıyla kesme ve biçme operasyonuna devam ediyorlar, sağlam basmakta yarar görüyoruz…
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Sayın Soyhan BİLGEER, ‘sil baştan’ şarkısını halk ile birlikte vizyona koymanız manidar olarak yorumlandı. Ha keşke bu kez olsun seçmen eskileri silip de yeni yüzlere ve yıpranmamış isimlere olanak verse ne iyi olurdu değil mi? Hadi bakalım yolunuz açık olsun…
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Sayın Fuat NALCIOĞLU, Türkiye’ye iltihak açıklaması hem büyük patron tarafından hem de UBP’li kurmaylar tarafından tepki ile karşılandı. Ha keşke sadece ekonomik konularda yorum yapsaydınız da dış işlerine pek fazla karışmasaydınız, daha doğru olacaktı!
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Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, Mesarya’daki oy potansiyeliniz G.Mağusa’da ağır topları zorlayacak yorumları yapılmaya başlandı. Mecliste yeni yüz görmek isteyenlerin büyük desteğini alıyorsunuz bu arada karmacıları da unutmayın deriz…
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