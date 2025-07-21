Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,45 yükselişle 10.413,24 puandan başladı.

Cuma günü yatay seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kaybederek 10.366,16 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,08 puan ve yüzde 0,45 artışla 10.413,24 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,94 ile sigorta oldu.