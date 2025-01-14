Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kazanarak 9.824,26 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 91,09 puan ve yüzde 0,94 artışla 9.824,26 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 39,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,56 ile gıda ve içecek, en çok kaybettiren ise yüzde 0,26 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişeler öne çıkarken, bugün gözler ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.

Analistler, öğleden sonra Türkiye'de veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.650 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.