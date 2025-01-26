Gazimağusa’da beş kişi kendilerine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle bir kişiyi kaçırarak alıkoydu ve Türkiye’deki ailesini telefonla arayarak tehditle 2 milyon TL istedi.

Polis basın bülteninde “zorla insan kaçırma, tehditle para talebi, şiddet kullanma tehdidi ve izinsiz ikamet” başlığıyla yer alan bilgiye göre olay, 22 Ocak Çarşamba günü meydana geldi.

İsimlerinin baş harfleri E.A.(E-28), B.Ş.(E-43), O.E.(E-45), Y.A.(E-58) ve Y.R.(E-43) olan 5 kişi, kendilerine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle M.A.’yı (E-29) rızası dışında zorla kaçırıp alıkoydu.

Daha sonra M.A.’nın Türkiye’de bulunan ailesini telefonla arayıp tehditle 2 milyon Türk Lirası para isteyip, ödenmediği takdirde M.A.’yı Güney Kıbrıs’a kaçıracaklarını söyleyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunan zanlılardan E.A. ve B.Ş. ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen M.I.(E-20) tespit edilerek tutuklandı.

Polis olaya karışanlardan O.E., Y.A. ve Y.R.’nin arandığını bildirdi.

-Şikayetçi de ikamet izinsiz çıktınca tutuklandı

Meselede şikayetçi durumunda bulunan M.A.’nın dün Gazimağusa’da tespit edildiği ve yapılan muhaceret kontrolünde ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilerek tutuklandığı da belirtildi.