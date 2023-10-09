Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de meydana gelen “çalmak niyetiyle tehditle mal istemek, şiddet tehdidi, kanunsuz bıçak taşımak ve sarhoşluk” suçlarından tutuklanan Yhtıyar Novruzov bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Alayköy Polis Karakolunda görevli polis memuru Murat Taş olguları aktardı.

Polis, zanlının 5 Ekim 2023 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, 425 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerine giderek, söz konusu işyerinin kendi çalışmakta olduğu şirkete borcu olup ödemediği gerekçesiyle, kanunsuz olarak taşıdığı tasarrufundaki bıcağı işyeri işletmecisi N.G.’ye gösterip, borcunun iki katını ödemesi yönünde tehdit etmek suretiyle çalmak niyetiyle tehditle mal istediğini belirtti. Polis memuru, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının olayda kullandığı bıçağında çalıştığı iş yerine ait çöp kutusunda bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ülkede çalışma izni ile bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.