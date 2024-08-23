Politis “Devlet Yaşayabilmeleri İçin Ödenek Veriyor ve Borçlu Oldukları İçin Hapsediyor” başlıklı haberinde şu anda nafaka ya da kamuya olan borçlarını ödemedikleri için toplam 11 kişinin Merkezi Cezaevi’nde yattığını ancak bu sayının yılın ilk yarısında çok daha fazla olduğunu yazdı.

Haberde Avrupa’da bir kişinin borcundan dolayı hapsedilebilmesi için aranan meblağ 100 bin euro iken Güney Kıbrıs’ta hapse atılmak için birkaç bin euro borç olmasının yeterli olduğuna dikkat çekildi.

Borcunu ödemediği için mahkum edilen kişilerin “talihsiz fukaralar, işsizler, işçiler ve emekliler” olduğuna dikkat çeken gazete listede, yaşayabilmek için devletten sosyal yardım alanlar da olduğuna vurgu yaptı ve “alacaklarını sosyal yardımla mı ödeyecekler?" diye sordu.