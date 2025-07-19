(Kamalı Haber) – Boğaz Köyde meydana gelen trafik kazasında araçtan uyuşturucu çıktı. Suçüstü tutuklanan zanlı Enes Ömer Korkmaz ile bağlantılı görülen zanlılar Abdullah Berkay Gülenç ve Polat Güleç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:30’da Boğazköy’de Dr. Fazıl küçük caddesinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak HB 231 plakalı araç sürücüsü Arapköy’de sakin zanlı Enes Ömer Korkmaz’ın aracında yapılan arama neticesinde bulunan 0.5gr. ağırlığındaki uyuşturucu madde (hintkeneviri) meselesi ile ilgili olarak yapılan ileri tahkikat ve soruşturmalar neticesinde zanlı Enes Ömer KOrkmaz’a uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi satan şahsın Girne’de sakin zanlı Abdullah Berkay Gülenç olduğu ve yine Girne’de sakin zanlı Polat Güleç’e 1 gram ağırlığındaki uyuşturucu olduğuna inanılan madde sattığı tespit edildiğini belirtti. Polis zanlı Abdullah Berkay Gülenç’in 18 Temmuz 2025 tarihinde Ercan Havalimanından çıkış yaparken tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığınını ve yapılan sorguda tasarrufunda bulundurduğu uyuşturucu maddeleri, hassas teraziyi ve crasher (öğütücü) Edremit’te saklamış olduğu yerde göstermesi ile bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve tahlile gönderilecek emareler olduğunu bunların sonuçlarının beklendiği belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.