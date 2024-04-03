Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Boğaziçi Süt Toplama Merkezi’nin yoğun sezonun başlamasıyla koyun ve keçi sütü alımına başlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yarın sabah 08.00 - 11.00 saatleri arasında gerekli kontrolleri yapılan sütlerin, Boğaziçi Süt Toplama Merkezi’nde görevli personel tarafından teslim alınacağı belirtildi.

Açıklamada, soğutucu buzluğu olmayan ve açık süt olarak kuruma süt veren koyun ve keçi sütü üreticilerinin, sütlerini bu merkeze götürerek soğutulmuş süt olarak verebilecekleri kaydedildi.