Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Delta Hava Yollarına ait Boeing 757 tipi yolcu uçağının burun tekerleği, Atlanta'da kalkış esnasında düştü.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamaya göre, Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan Kolombiya'nın başkenti Bogota için kalkış yapan Boeing 757 tipi uçağın burun tekerleği bir anda çıktı.

Burun tekerinin yakınlardaki bir tepeye düşmesinin ardından 170'ten fazla yolcu taşıyan uçak, acil iniş yaptı ve olayda yaralanan olmadı.

Yolcular başka bir uçakla yolculuklarına devam ederken, Boeing olaya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

FAA ise olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü kaydetti.

ABD'de son olarak Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.