BM, müzakerelerin yeniden başlama perspektifini araştıracak bir yetkili atama konusunda nabız yokladı

Rum tarafının atanmasını olumlu karşıladığı yetkilinin Genel Sekreter’in özel mi şahsi temsilcisi mi olacağı bilinmiyor

Lefkoşa, 9 Ekim 23 (TAK): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM’nin, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması perspektiflerini araştırmak üzere Genel Sekreter tarafından bir yetkili atanması konusunda nabzını yokladığını ancak kendisine belirli bir isim söylenmediğini açıkladı.

Hristodulidis’in, cumartesi gecesi olumlu cevap verdiğini açıkladığı yetkilinin, Genel Sekreter’in özel temsilcisi mi şahsî temsilcisi mi olacağının açıklık kazanmadığı bildirildi.

Haravgi Haberi “Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs Temsilcisi Ataması Tezgâhta… Genel Sekreter’in Özel mi Yoksa Şahsi Temsilcisi Mi Olacağı Netleşmedi” başlığıyla manşete çekti.

Gazeteye göre Güzelyurt kökenli Rumların dün Astromerit’te gerçekleştirdiği “anti işgal yürüyüşü” etkinliğinde, atama yapılmasını kabul edip etmediğini soran BM’ye cumartesi gecesi onay verdiğini söyleyen Hristodulidis yetkili hakkında bilgi verildiğini ancak belirli bir isim verilmediğini kaydetti.

Atanacak yetkilinin Genel Sekreter’in özel mi yoksa şahsi temsilcisi mi olacağının netleştirilmediğine dikkat çeken gazeteye göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, bir temsilci atanabilmesi için iki tarafın da rızası gerektiğini hatırlatarak, Kıbrıs Türk tarafından onay gelmemiş göründüğünü söyledi.

Stefanu rolü, müzakerelerin yeniden başlamasını kolaylaştırma ve ileri götürme olacak bir temsilci atanmasının olumlu bir gelişme olacağını ancak temsilci atanmasının tek başına müzakerelerin otomatikman yeniden başlayacağı anlamına gelmediğini belirtti.

“İki tarafın görüşmesinin tek yolunun, müzakerelerin 2017’de kaldığı noktadan devam etmesi olduğu” görüşünü de belirten Stefanu bunun, çıkmazdan tek çıkış yolu olduğu iddiasında da bulundu.

Kıbrıs Türk tarafının temsilci atanması konusundaki niyetinin ne olduğuna dair bir işaret vermediğini ancak BM’nin Kıbrıs Türk tarafından da yeşil ışık aldığının değerlendirildiğini yazan Fileleftheros, Rum tarafının ise atanacak kişinin kim olduğunu bilmediğini, görüntünün hafta içerisinde netleşmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre sözde “Omorfo (Güzelyurt) Belediyesi” tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada “zorluklara, meydan okumalara ve hayal kırıklıklarına rağmen mücadeleye devam edeceklerini” söyleyen Hristodulidis “Türk uzlaşmazlığı cesaretimizi kırmayacak, çabalarımıza son verdirmeyecek. Hedefimiz barışı ve Kıbrıs halkının tamamının özgür geleceğini güvence altına almak olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis İsrail’deki gelişmelerin kendilerini çok endişelendirdiğini belirterek “dünden beri İsrail’de olanların da gösterdiği gibi, uluslararası düzeyde bazılarının dediği gibi dondurulmuş krizler, dondurulmuş ihtilaflar olmadığını gösterdi. Bir andan diğerine neler olduğunu görüyorsunuz” dedi. Hristodulidis bunun, Kıbrıs sorununun en kısa sürede çözülmesi gerektiğinin yeni bir göstergesi olduğunu söyledi.

Alithia haberi “Bana Söylediler Ama İsim Vermediler… Başkan BM Tarafından Temsilci Atanması Konusunda Nabzının Yoklandığını Söylüyor” başlığıyla aktardı.