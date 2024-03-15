Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de İsrail güçlerinin yardım bekleyenleri hedef almasına tepki göstererek, "İnsanlar, ailelerini sağ tutmaya çalışırken ölmemeli. Bu olayların devam etmesine izin veremeyiz." açıklamasında bulundu.

Griffiths, X sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürmesi ve en az 155 kişiyi yaralamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'de yardım beklerken 20 kişinin öldürüldüğüne, 155 kişinin yaralandığına ilişkin haberlerin şoke edici olduğunu belirten Griffiths, "Bu olayların devam etmesine izin veremeyiz." uyarısında bulundu.

Griffiths, "İnsanlar, ailelerini sağ tutmaya çalışırken ölmemeli." ifadesini kullandı.

Gazze'de yardım dağıtımının güvenli, onurlu ve öngörülebilir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Griffiths, bunun aksinin vicdana aykırı olduğuna dikkati çekti.

Griffiiths, "Savaşın sonlandırılması gerekiyor." mesajını verdi.