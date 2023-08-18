Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) Pile – Yiğitler yolu yapımına müdahalesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, BMBG’nin, Pile-Yiğitler yolu yapımına müdahalesi hakkında basın açıklaması yaptı.

Pile köyünde yaşayan vatandaşların, KKTC topraklarına ve Pile’deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Pile-Yiğitler yolu yapımına dün başlandığı belirtilen açıklamada, “Son derece açıktır ki; yol yapımı projesi tamamen insani amaç taşımaktadır. Hal böyle olmasına rağmen bugün BMBG askerleri tarafından bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan polisimize ve yol inşaat ekibine KKTC toprakları içinde fiziksel müdahalede bulunulmuş, yol yapımı engellenmeye çalışılmıştır. BMBG’nin bu olay sırasındaki tutumu kabul edilmezdir” denildi.

BMBG’nin açıklaması ve bazı ülkelerin benzer açıklamalarında, yaşanan durumun çarpıtıldığı, “BM askerine ve araçlarına saldırıda bulunulduğunun” iddia edildiğ ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu iddialar asılsızdır. Sahada sadece polisimiz bulunmaktadır ve KKTC topraklarında bulunan polisimizin görevi yol çalışmalarını gerçekleştiren sivil ekibin güvenliğini sağlamaktır. Bölgede meydana gelen gerginlik BM askerleri ve personelinin tutumu ve yol yapımını sürdüren ekibimiz ve bu ekibin güvenliğini sağlayan polisimize yaptığı fiziksel müdahale ve engellemelerden kaynaklanmıştır.

25 yılı aşkın geçmişi bulunan Pile – Yiğitler yolu projesi hususunda Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumu ve bu yönde yaptığı tüm çağrılara rağmen bu güne kadar Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılmamış ve iyi niyetimiz karşılık görmemiştir. Bu nedenle Ada’nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türk tarafı Pile -Yiğitler yolunun tamamlanması için gerekli çalışmaları, BMBG’yi bilgilendirmek suretiyle başlatmıştır.

Öte yandan 1996 yılında, Rumlar tarafından bilinçli bir şekilde Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa yol yapımı ve yine 2004 yılında Rum tarafınca inşa edilen Pile-Voroklini yol yapımına, Kıbrıs Türk tarafının tüm itirazları ve protestolarına rağmen sessiz kalarak izin vermiştir. BMBG’nün bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı taraflı ve kabul edilemez tavır BMBG’nin ülkemizdeki varlığını sorgulatmakla kalmayıp, Birleşmiş Milletler'in itibarını ve inandırıcılığını da zedelemektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetinden bilistifade mevcudiyetini ve faaliyetlerini sürdüren BMBG’den beklentimiz bu taraflı tavrını gözden geçirerek, Pile-Yiğitler yol yapımı çalışmalarımıza fiziksel müdahale ve engelleme çabalarına derhal son vermesi, söylem ve eylemlerinde Kıbrıs Türkleri ve Rumlara eşit mesafede bir tutum benimsemesi yönündedir.”