Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail'in izin verdiği Gazze Şeridi'ne getirilen yakıt miktarının, günlük insani yardım için ihtiyaç duyulanın yarısı olduğunu açıkladı.

White, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne sınırlı miktarda yakıt girdiğini belirtti.

UNRWA Gazze Direktörü White, Gazze'ye getirilen yakıt miktarına ilişkin, "İsrailli yetkililer, hayat kurtarıcı insani yardım için gereken günlük yakıt ihtiyacının yalnızca yüzde 50'sine izin verdi." ifadesini kullandı.

Gazze'deki insani yardım ihtiyacını karşılamada ciddi eksikliğin olduğuna dikkati çeken White, buna örnek olarak, insanların temiz su ihtiyaçlarının yalnızca üçte ikisinin karşılanabileceğini belirtti.

White, "İsrailli yetkililerin Gazze'ye yakıt girişini kısıtlaması, Refah Sınır Kapısı'nda yardım kamyonlarının kabul kapasitesinin azalması anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.

İsrail'in saldırıları yüzünden Gazze Şeridi'nde 1,5 milyon kişinin yerinden edilirken, yalnızca UNRWA tesislerine 800 binden fazla Filistinli sığındı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.