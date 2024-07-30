Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıyı kınadı.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, yerel yetkililerin 27 Temmuz'da Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de hastane, yerleşim alanları ve hayvan pazarına saldırılar düzenlendiğini, onlarca ölü ve yaralının olduğunu aktardığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilci Yardımcısı ve Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Clementine Nkweta-Salami, bu saldırıların "siviller için korkunç" olduğunu vurguladı.

Hastaneler ve pazar yerleri gibi sivil altyapının asla hedef olmaması gerektiğinin altını çizen Salami, BM'nin Sudan'daki bu ayrım gözetmeyen saldırıları "şiddetle" kınadığını kaydetti.

Salami, insanların ekonomik faaliyetlerini sürdürmeye çalışması, engelsiz insani yardıma erişme ve insani yardım finansmanını arttırma çabalarına dikkati çekerek, bu durumun Sudan'ın karşı karşıya olduğu "yakın bir kıtlık tehdidinden kaçınması açısından kritik önem taşıdığını" ifade etti.

Sudan'ın "tarihindeki en kötü düzeydeki akut gıda güvensizliğiyle" karşı karşıya olduğunu belirten Salami, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların başladığı Nisan 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 800'den fazla olduğu bilgisini paylaştı.

- Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el-Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 15 aydan fazla süredir devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.