Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), bir yıldır çatışmaların devam ettiği Sudan'a “etnik şiddetin artmasını, ırkçı nefretin kışkırtılmasını önlemesi” çağrısı yaptı.

Komite, yaptığı yazılı açıklamada, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) düşmanlıklara son vermeye çağırdı.

Açıklamada, başta etnik kökenleri nedeniyle insanları hedef alan şiddet eylemleri olmak üzere uluslararası insan haklarının daha fazla ihlali ve istismarının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Komitenin Sudan'dan gelen ölüm, yıkım ve saldırı raporları karşısında şok olduğu belirtilen açıklamada, Sudan'dan etnik şiddetin artmasını ve ırkçı nefretin kışkırtılmasını önlemenin yanı sıra ırkçı nefret söylemini ele alması istendi.

Sudan'da benzer olayların daha önce de yaşandığına dikkat çekilen açıklamada Sudan, bu tür eylemlerin soruşturulmasını, yeterli ve güçlü şekilde cezalandırılmasını sağlamanın yanı sıra hoşgörüyü geliştirmek ve barışı sağlamak için farklı etnik topluluklar arasında diyaloğu teşvik etmeye çağrıldı.

Açıklamada, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme'ye (ICERD) taraf olan tüm devletler, uluslararası yükümlülüklerine tam olarak uymaya ve Sudan'da meydana gelen ihlalleri sona erdirmek, vahşet suçlarını önlemek için işbirliği yapmaya davet edildi.

- Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır devam ediyor.

15 Nisan 2023'te başlayan ve 18 eyaletten oluşan Sudan'ın 10 eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletini kontrol ederken HDK, batı ve güney eyaletlerini ele geçirmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,6 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.