Birleşmiş Milletler (BM), çatışmaların devam Sudan'da 4 milyondan fazla kişinin zorla yerinden edildiğini ve bunun ülkedeki sağlık koşullarını kötüleştirdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, çatışmaların sürdüğü Sudan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki 15 Nisan'dan bu yana süren çatışmalar nedeniyle 4 milyondan fazla kişinin zorla yerinden edildiğini belirten Spindler, sınır geçiş noktaları ve ülke içindeki geçiş merkezleri dahil Sudan genelinde kötüye giden sağlık durumundan endişe duyduklarını söyledi.

Spindler, çatışmalar nedeniyle 700 binden fazla kişinin komşu ülkelere kaçtığını ve 195 bin Güney Sudanlının geri dönmek zorunda kaldığını aktararak, ülke içinde 3 milyondan fazla kişinin ise yerinden edildiğinin altını çizdi.

Sudan'da mevcut insani yardım kaynaklarından çok fazlasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Spindler, Beyaz Nil eyaletinde temel ilaç, personel ve malzeme eksikliğinin, buradaki 10 mülteci kampındaki sağlık ve beslenme hizmetlerini engellediğini belirtti.

"Ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetleri de yok denecek kadar az." diyen Spindler, pek çok ailenin haftalardır çok az yiyecek veya ilaçla hareket halinde olduğunu, bunun da yetersiz beslenme oranları, salgınlar ve buna bağlı ölümleri artırdığını ifade etti.

Spindler, "15 Mayıs-17 Temmuz döneminde kızamık ve yetersiz beslenme nedeniyle çoğu 5 yaş altı olmak üzere 300'den fazla ölüm bildirildi. Hayat kurtaran sağlık programlarının finansmanı ertelenmeye devam ederse bu rakamlar da muhtemelen artacaktır." diye konuştu.

Çatışmaların başından bu yana Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlık personeli açığı ile sağlık merkezlerine yönelik saldırıların bildirildiğini hatırlatan Spindler, bu durumun ülkedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Spindler, "Sudan'da devam eden yağmurlardan kaynaklanan sel ve yetersiz sanitasyon tesisleri nedeniyle gelecek aylarda daha fazla kolera ve sıtma vakasının görülmesi bekleniyor." dedi.

Sağlık hizmetleri ve diğer önemli yardımların sağlanmasını desteklemek için daha fazla fona ihtiyaç olduğuna işaret eden Spindler, BMMYK ve ortaklarının Sudan'a komşu ülkelere yardım sağlamak için başlattığı 566 milyon tutarındaki bölgesel mülteci müdahale planının ise sadece yüzde 29'unun finanse edildiğini söyledi.

- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Başkent Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.