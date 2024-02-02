Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'de "soykırım riskini tanıyan kararı" üzerine Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile ekonomik anlaşmasını askıya alması gerektiğini vurguladı.

Albanese, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin İsrail'in "en büyük" ticaret ortağı olduğuna işaret ederek, mal ticaretinin yüzde 30'unun İsrail ile gerçekleştirildiğini belirtti.

AB ve İsrail arasındaki ekonomik anlaşmanın 2'nci maddesinin "insan haklarına saygıyı" şart koştuğuna dikkati çeken Albanese, "UAD'nin soykırım riskini tanıması, AB'nin anlaşmayı askıya almasını zorunlu kılmaktadır." mesajını paylaştı.