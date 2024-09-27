Riza, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelere bulundu.

"Lübnan'da son dönemde artan gerginlik tam anlamıyla felaket niteliğinde." ifadelerini kullanan Riza, İsrail'in 23 Eylül'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki insanların son bir yıldır korku içinde yaşadığını söyledi.

Riza, buradaki insanların Gazze'ye benzer bir durumu yaşamaktan endişe ettiğini kaydederek, bunu önlemek için son bir yılda taraflara gerilimi azaltma çağrısında bulunduklarını kaydetti.

"Maalesef sadece birkaç gün içinde yüz binlerce kişi kendilerinin de benzer bir kaderle karşı karşıya olduklarını hissediyor. Şiddetteki artış daha önce etkilenmemiş bölgelere yayıldı ve ülke genelinde evlerin ve altyapının yaygın bir şekilde yıkılmasına yol açtı." diyen Riza, İsrail'in saldırılarında şu ana kadar en az 700 kişinin hayatını kaybettiğini ve binlerce kişinin yaralandığını söyledi.

Riza, Lübnan'da son dönemin en ölümcül sürecine tanık olduklarını bildirirken, birçok kişinin bunun sadece bir başlangıç olmasından korktuğunu aktardı.

BM ve ortaklarının, müdahale çabalarını desteklemek üzere Lübnan hükümetiyle koordineli çalıştığını dile getiren Riza, Lübnan'da geçen hafta yaşanan iletişim cihazları patlamaları ve devam eden saldırıların sağlık kaynaklarını neredeyse tükettiğini belirtti.

Riza, "İleriye baktığımızda belirsizlikler görüyoruz. Şu anda öncelik daha fazla sivilin acı çekmesini ve yıkımını durdurmak için derhal ateşkes sağlamak olmalı. Çatışmalar sona erse dahi, yaşanan şiddetin sonrasında yaygın yerinden edilmeyi ele almak, kritik altyapıyı yeniden inşa etmek ve temel hizmetleri geri yüklemek için büyük ve koordineli bir insani müdahale gerekecek. Bölge daha fazla kan dökülmesini kaldıramaz." diye konuştu.

- ⁠İsrail’in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 748 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.