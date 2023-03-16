Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Libya'da yaklaşık 2,5 ton uranyum cevherinin kaybolduğunu açıkladı.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, ülkeye giden gözlemcilerin, yeri gizli tutulan bir bölgedeki 10 varil uranyumun kaybolduğunu bildirdiğini söyledi.

Kayıp uranyum nükleer güvenlik endişesi yanında radyolojik olarak da tehlike doğuruyor.

UAEA daha önceden bulunduğu bölgeden kaybolan uranyumla ilgili daha detaylı bilgi toplamaya çalışacaklarını açıkladı.

Uranyumun ne zamandır kayıp olduğu da bilinmiyor. Gözlemciler bölgeyi geçen yıl ziyaret etmek istemiş ancak ülkede sürmekte olan çatışmalar nedeniyle gidememişlerdi.

Uranyumun bulunduğu bölgenin adı verilmezken, "hükümet" kontrolü altında olmayan bir bölge olduğu belirtildi.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011'de ayaklanmayla indirilmesinden bu yana istikrar sağlanamadı. Başkent Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğuda Tobruk'taki Temsilciler Meclisi arasındaki güç çekişmesi sürüyor.