Türk, Orta Doğu'da gerginliğin tırmanmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri dahil tüm ülkelerden Orta Doğu'da siviller için potansiyel yıkıcı sonuçları olan çatışmaların yayılmasını önlemek için kararlılıkla hareket etmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin savaşan tarafları müzakere masasına getirmek için seslerini ve nüfuzlarını kullanmalarının hayati önem taşıdığına işaret eden Türk, sağduyu çağrısı yaparak barışın galip gelmesi temennisinde bulundu.