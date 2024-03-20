İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze’ye günde en az 500 tır ulaştırılması gerekirken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze’ye giden insani yardımların çok yetersiz olduğunu duyurdu.

UNRWA, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Gazze'de kıtlık kapıda, 1,1 milyon insan felaket seviyesinde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya." uyarısında bulundu.

Buna karşın Gazze'ye insani yardım ulaştıran tırların bir çoğuna İsrail tarafından izin verilmediğine dikkati çeken UNRWA'nın mesajında, "Mart ayında şu ana kadar günde ortalama 159 yardım kamyonu Gazze Şeridi'ne geçti. Bu ihtiyaçların çok altında." ifadelerine yer verildi.

UNRWA, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki 24 sağlık merkezinden yalnızca 8'inin faaliyet gösterdiğinin bilgisini paylaştı.

- İsrail, işgal, saldırı ve açlığın pençesindeki Gazze'ye insani yardımları engelliyor

Dünya genelinde çok sayıda ülke Mısır toprakları üzerinden Gazze’ye ulaştırılmak üzere insani yardım gönderdi ancak İsrail’in engellemeleri nedeniyle bu yardımların çok büyük bölümü Mısır'da beklemeye devam ediyor. İsrail, Mısır sınırındaki Refah sınır kapısından Gazze’ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları da dikkate almıyor.

Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda (Gazze’ye) günde en az 500 tır veya eş değer yardımın girişine ihtiyaç var." ifadelerini kullanmıştı.