Birleşmiş Milletler (BM), bugün itibarıyla İsrail'in Gazze'de 55 farklı yerin boşaltılması yönünde talimat verdiğini belirterek, bunların, Gazze'nin yüzde 85'ini oluşturduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yerinden edilmelerin aileleri birbirinden ayırdığını kaydeden Dujarric, bu durumun, özellikle kadın ve çocuklar için sosyal koruma mekanizmalarını zedelediğini ifade etti.

Dujarric, söz konusu "tahliye emirlerinin" insani yardımları da etkilediğinin altını çizerek, bugün itibarıyla İsrail'in 55 farklı yer için "tahliye emri" verdiğini ve bunların, Gazze'nin yüzde 85'ini kapsadığını bildirdi.

Bunun "zorla yerinden edilme" olarak görülüp görülmediğinin sorulması üzerine Dujarric, "Bu, insanlara yaşamaları için çok az seçenek bırakıyor." diyerek, Gazze'de güvenli hiçbir yer olmadığını yineledi.

- Tulkerim Mülteci Kampı'nda yıkım

Dujarric, BM ekiplerinin, Tulkerim Mülteci Kampı'nda durum değerlendirmesini yaptıklarını kaydetti.

Ekibin çok büyük zarar gözlemlediğini aktaran Dujarric, bunların çoğunun omuzdan atılan patlayıcılar ya da silahlar sonucu meydana geldiğini ifade etti.

Dujarric, aralarında 40 konut bulunan yaklaşık 500 yapının yok edildiğini, yaklaşık 200 kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Ekibin aynı zamanda buldozerlerle yıkılan yollar ve kanalizasyon sisteminin tahrip edildiğini gördüğünü aktaran Dujarric, temel hizmetlere erişimin engellendiğini söyledi.

Dujarric, Batı Şeria'da ölümcül savaş taktiklerinin kullanılmasından derin endişe duyduklarını vurguladı.

- Gazze Sağlık Bakanlığının listesi

Dujarric aynı zamanda, AA muhabirinin, "Gazze Sağlık Bakanlığı, Filistin'de 7 Ekim-21 Ağustos arasında öldürülen Filistinlerin isimleri, cinsiyetleri ve kimliklerinin bulunduğu 649 sayfalık bir liste yayımladı. Listenin ilk 14 sayfası, öldürülen 1 yaş altı bebeklerden oluşuyor. Genel resim ise öldürülenlerin yüzde 60'ının kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu gösteriyor. BM Genel Sekreteri bunu nasıl değerlendiriyor? Bunu bir 'kırmızı bayrak' olarak değerlendiriyor mu?" sorusunu yanıtladı.

Başından beri bu konuya dikkati çektiklerini kaydeden Dujarric, "Kadınlar ve çocuklar asıl yükü çekiyor. Siviller asıl yükü çekiyor." ifadelerini kullandı.

Dujarric, BM'nin ateşkes talebini yineledi.