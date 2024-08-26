WFP tarafından yayımlanan raporda, "Dünya Gıda Programının talebi üzerine hizmetleri için tahsis edilen 800 bin litre yakıtın imha edildiği" bildirildi.

İsrail'in saldırılarına atıfta bulunulan raporda, 800 bin litre yakıtın "Hudeyde limanına yapılan hava saldırıları sonucu" imha edildiği kaydedildi.

İsrail de 20 Temmuz akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, daha önce saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Hudeyde Limanı'na yapılan saldırı sonrasında liman ve petrol depolarında hayatını kaybeden 9 işçinin cenazelerine ulaşılmıştı.