Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail Hava Kuvvetlerinin kuzeydeki sivillerin gitmesini istediği güneyde bulunan Han Yunus ve diğer bölgeleri bombaladığını belirtti.

UNRWA tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin hava, deniz ve karadan ağır bombardımanlarına devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Gazze'deki sivillerin güneye gitmesine yönelik talimatlara rağmen İsrail Hava Kuvvetlerinin Han Yunus ve güneyde bulunan diğer bölgeleri vurmaya devam ettiği ifade edildi.

Gazze'nin son deniz arıtma suyu tesisinin bugün kapatılması nedeniyle bölgede susuzluk ve bundan kaynaklanan hastalıklara ilişkin endişelerin olduğu kaydedilen açıklamada, bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir su hattının üç saatliğine açıldığı ancak bunun Han Yunus nüfusunun yaklaşık yarısına sınırlı miktarda su sağladığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, su hattının 3 saatliğine açılmasından Gazze nüfusunun yalnızca yüzde 14'ünün faydalandığına dikkat çekildi.

Gazze'de bulunan tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin 24 saat daha dayanmasının beklendiği aktarılan açıklamada, yedek jeneratörlerin kapatılması halinde binlerce hastanın hayatının ciddi risk altına gireceği vurgulandı.

UNRWA, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yerlerinden edilen Filistinlilerin sayısının 1 milyona ulaştığını duyurmuştu.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.